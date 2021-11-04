Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de geri adım yok

Son birkaç yılın bütçe görüşmelerinde, özellikle muhalefet partilerinin benzeri konularda aynı soru ve eleştirileri yönelttiğini kaydeden Çavuşoğlu, Bakanlık bütçesinin daha yüksek olması konusunda tüm tarafların mutabık olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, her talep edildiğinde gerekli ödeneği Dışişleri Bakanlığına verdiğini belirten Çavuşoğlu, geçen yıl bütçenin üzerinde bir kaynağın da bu şekilde alındığını ifade etti.

Meclis'i daha fazla bilgilendirme konusunda her zaman hazır olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün, sık sık bakanlığa gelerek farklı genel müdürlüklerden bilgi aldığını söyledi.