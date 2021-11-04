Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de geri adım yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.
Son birkaç yılın bütçe görüşmelerinde, özellikle muhalefet partilerinin benzeri konularda aynı soru ve eleştirileri yönelttiğini kaydeden Çavuşoğlu, Bakanlık bütçesinin daha yüksek olması konusunda tüm tarafların mutabık olduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının, her talep edildiğinde gerekli ödeneği Dışişleri Bakanlığına verdiğini belirten Çavuşoğlu, geçen yıl bütçenin üzerinde bir kaynağın da bu şekilde alındığını ifade etti.
Meclis'i daha fazla bilgilendirme konusunda her zaman hazır olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün, sık sık bakanlığa gelerek farklı genel müdürlüklerden bilgi aldığını söyledi.
Çavuşoğlu, davet edildikleri zaman parti genel başkanlarına ve Meclis'e her konuda bilgi vermeye hazır olduklarını dile getirdi.
"İKTİDARI KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK İÇİN Mİ SÖYLÜYORSUNUZ?"
Özellikle Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bazı adaları işgal ettiğine yönelik yorumlara değinen Çavuşoğlu, bu konuda daha önce defalarca bilgilendirme yapıldığını hatta parti genel başkanlarının da bilgilendirildiğini anımsattı.
Çavuşoğlu, adalarla ilgili ihlallere ilişkin, "AK Parti döneminde adalarla ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır. Bu, bizden önce olmuş demektir. Bunun da sorumlusunun kim olduğunu gelin arşivlerde sizlere göstereyim. Nereye kadar gideceğini sizler görün." diye konuştu.