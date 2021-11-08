Amerikalı uzman: Türkiye 3 kıtada dengeleyici faktör, ABD artık süper güç olmadığını anlamalı

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Adam McConnel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, G-20 zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.
"[Raskolnikov] ateşler içinde sayıklarken gördüğü düşleri anımsamaya başlamıştı. Sanki tüm dünya, korkunç, daha önce duyulmamış ve eşi benzeri görülmemiş ölümcül bir salgınla yok olmaya mahkum edilmişti. İnsan bedenine yerleşen birtakım küçük kurtlar, mikroskobik yaratıklar türemişti... İçine girdikleri insanları hemen şeytana çeviriyor, delirtiyorlardı. Ancak bu mikrobu kapan insanlar kendilerini hiçbir zaman hissetmedikleri kadar zeki, akıllı hissediyorlardı. Verdikleri kararların, bilimsel araştırmaların ve ahlak anlayışlarının doğruluğundan hiçbir zaman böylesine emin olmamışlardı.[1]"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta sonu yaptıkları görüşmenin ardından oluşan genel kanı, tansiyonun düştüğü yönünde. Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tuhaf bir asker selamıyla karşıladı. Taraflar müzakere masasında rahat görünüyordu. Görüşmenin ardından her iki taraftan yapılan açıklamalarda herhangi bir gerginlik emaresi bulunmuyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalar da ihtiyatlı bir iyimserlik taşıyordu. Sonraki günlerde ise dikkatler, ABD'nin, ikili ilişkileri zora sokan birçok konuya çözüm üretecek "çatışmayı önleme" mekanizmasının kurulmasına yönelik yaptığı teklife yoğunlaştı.