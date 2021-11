AK Parti, küfürbaz Lütfü Türkkan'ın ahlaksızlığına karşı şehit ağabeyinin yanında!

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut , "Bugün Bingöl'de İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın ağza alınmayacak, edepsizce küfürlerine muhatap olan vatandaşımızı AK Parti Bingöl İl Başkanımız Haşim Sağlar ve arkadaşlarımız ziyaret ederek bu ahlaksıza ve ahlaksızlığa karşı yanında olduğumuzu ilettiler" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, Bingöl'de son derece çirkin bir olay yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün güzel şehrimiz, huzurlu kentimiz Bingöl'de telaffuz edilemeyecek kadar kötü bir şekilde saldırıya uğrayan şehit yakını, vatandaşımız Tahir Gürmen ile bir araya geldik. Hakaret değil baş tacı edilecek insanlar olduklarını, değerli olduklarını söyledik, sohbet ettik. Vatandaşlarımız hakaret değil baş tacı edilecek insanlarımızdır. Cumhurbaşkanımızın Şehit Aileleri'nin onuruna her zaman sahip çıktığını vurguladık. Şehit Ailelerine desteğimizin her zaman devam edeceğini, bu mücadelede her zaman yanlarında olacaklarını söyledik."