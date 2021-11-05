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    • 05.11.2021 22:56
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    • 06.11.2021 00:25
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    AK Parti, küfürbaz Lütfü Türkkan'ın ahlaksızlığına karşı şehit ağabeyinin yanında!

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Tahir Kümran isimli şehit ağabeyini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfretti. Toplum vicadanını yaralayan bu olaya tepkiler gecikmezken AK Parti de kayıtsız kalmadı. AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, mağdur edilen şehit yakınını ziyaret ederek bu ahlaksızlığı karşı yanında olduklarını bildirdi.

    AK Parti mağdur edilen şehit yakının yanında!

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de partisinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Kümran isimli şehit ağabeyini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfretti.


    Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.



    KÜFÜRBAZ MAGANDA TÜRKKAN KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
    Skandal olayın ardından açıklama yapan İP'in magandası Lütfü Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız" ifadelerini kullanarak kendini aklamaya çalıştı.



    AK PARTİ ŞEHİT YAKININI YALNIZ BIRAKMADI
    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit abisi Tahir KümranAK Parti yalnız bırakmadı.



        AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, mağdur edilen şehit yakınını ziyaret ederek bu ahlaksızlığı karşı yanında olduklarını bildirdi.



        Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut , "Bugün Bingöl'de İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın ağza alınmayacak, edepsizce küfürlerine muhatap olan vatandaşımızı AK Parti Bingöl İl Başkanımız Haşim Sağlar ve arkadaşlarımız ziyaret ederek bu ahlaksıza ve ahlaksızlığa karşı yanında olduğumuzu ilettiler" ifadelerini kullandı.

        Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti: "Senin bacını s..."

        AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, Bingöl'de son derece çirkin bir olay yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün güzel şehrimiz, huzurlu kentimiz Bingöl'de telaffuz edilemeyecek kadar kötü bir şekilde saldırıya uğrayan şehit yakını, vatandaşımız Tahir Gürmen ile bir araya geldik. Hakaret değil baş tacı edilecek insanlar olduklarını, değerli olduklarını söyledik, sohbet ettik. Vatandaşlarımız hakaret değil baş tacı edilecek insanlarımızdır. Cumhurbaşkanımızın Şehit Aileleri'nin onuruna her zaman sahip çıktığını vurguladık. Şehit Ailelerine desteğimizin her zaman devam edeceğini, bu mücadelede her zaman yanlarında olacaklarını söyledik."
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        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Güncel AK Parti, küfürbaz Lütfü Türkkan'ın ahlaksızlığına karşı şehit ağabeyinin yanında!
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