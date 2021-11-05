AK Parti, küfürbaz Lütfü Türkkan'ın ahlaksızlığına karşı şehit ağabeyinin yanında!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de partisinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Kümran isimli şehit ağabeyini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfretti.
Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
KÜFÜRBAZ MAGANDA TÜRKKAN KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
Skandal olayın ardından açıklama yapan İP'in magandası Lütfü Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız" ifadelerini kullanarak kendini aklamaya çalıştı.
AK PARTİ ŞEHİT YAKININI YALNIZ BIRAKMADI
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit abisi Tahir Kümran'ı AK Parti yalnız bırakmadı.