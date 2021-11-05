Şehit ağabeyine küfürler eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi: "Bu sözü sana yedirmek Türk milletinin boynunun borcu"
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de partisinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Kümran isimli şehit ağabeyini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfretti. Toplum vicdanını yaralayan bu olayın ardından İP'in maganda vekili Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. İYİ Parti'nin derhal gereğini yaparak Lütfü Türkkan'a kapının önüne koyması gerektiğini belirten sosyal medya kullanıcıları, bu şahsın Meclis'e sokulmaması gerektiğini de söyledi. Meral Akşener'in skandal olay karşısında sergileyeceği tutum merak konusu olurken AK Parti ve MHP cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Daha önce devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren İP'in maganda vekili Türkkan bu kez de şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.
ŞEHİT AĞABEYİNE SİNKAFLI KÜFÜR
Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada "senin bacını s...." diyerek küfür etti.
KÜFÜRBAZ MAGANDA TÜRKKAN KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
Skandal olayın ardından açıklama yapan İP'in magandası Lütfü Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız" ifadelerini kullanarak kendini aklamaya çalıştı.