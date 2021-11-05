AK Parti'den şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan zorbalıkta sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.
Daha önce devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren İP'in maganda vekili Türkkan bu kez de şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.
ŞEHİT AĞABEYİNE SİNKAFLI KÜFÜR
Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada "senin bacını s...." diyerek küfür etti.
Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
KÜFÜRBAZ MAGANDA TÜRKKAN KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
Skandal olayın ardından açıklama yapan İP'in magandası Lütfü Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız" ifadelerini kullanarak kendini aklamaya çalıştı.