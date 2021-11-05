AK Parti'den şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir





KÜFÜRBAZ MAGANDA TÜRKKAN KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Skandal olayın ardından açıklama yapan İP'in magandası Lütfü Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız" ifadelerini kullanarak kendini aklamaya çalıştı.