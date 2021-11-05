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    • Güncel
    • 05.11.2021 22:14
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    • 05.11.2021 22:33
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    AK Parti'den şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de partisinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Kümran isimli şehit ağabeyini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfretti. Toplum vicdanını yaralayan bu olaya tepkiler çığ gibi büyürken AK Parti'den de açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir" dedi.

    Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan zorbalıkta sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.

    Daha önce devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren İP'in maganda vekili Türkkan bu kez de şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.




    ŞEHİT AĞABEYİNE SİNKAFLI KÜFÜR
    Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada "senin bacını s...." diyerek küfür etti.

    Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.



    KÜFÜRBAZ MAGANDA TÜRKKAN KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
    Skandal olayın ardından açıklama yapan İP'in magandası Lütfü Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız" ifadelerini kullanarak kendini aklamaya çalıştı.

        AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunan kişiye küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

        Çelik, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir" dedi.



        İşte Çelik'in konuya ilişkin açıklamarından satır başları;

        "BU ASLA AFFEDİLMEYECEK BİR ÇİRKİNLİKTİR"
        Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar.

        Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır...

        Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.
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        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Güncel AK Parti'den şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
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