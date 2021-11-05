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    • 05.11.2021 17:39
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    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfür: "Senin bacını s..."

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener, "Burası Kürdistan" ve "Sayın Öcalan" skandalından sonra yeni bir skandala daha karıştı. Akşener'in ziyareti sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösteren bir şehit yakınına "Senin bacını s..." diyerek küfür etti.

    AA
    takvim.com.tr
    Lütfü Türkkan’dan şehit yakınına küfür iddiası
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

    Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

    TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜR
    Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.

    Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.

    Lütfü Türkkan'dan şehit yakınına küfür iddiası

        BAKAN VARANK AKŞENER'E ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a ve destekçisi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok sert tepki gösterdi.

        Varank'ın paylaşımı şöyle:

        "Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

        Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir! @meral_aksener"

        Programını sürdüren Akşener, temasları kapsamında Genç ilçesine geçerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

        Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti: "Senin bacını s..."

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        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Güncel İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfür: "Senin bacını s..."
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