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    • 20.08.2021 12:21
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    Terör örgütü PKK'nın büyükbaşı Said Hasan yok edildi! MİT'in Sincar operasyonunun detayları ortaya çıktı

    Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), geçen günlerde Irak’ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın Sincar'da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan'ın, operasyon öncesi üst düzey örgüt mensuplarıyla buluştuğu belirlendi.

    AA
    Nokta operasyonun detayları ortaya çıktı

    MİT, uzun süredir takip ettiği YBŞ'nin sözde genel sorumlusu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan'ı geçen günlerde PKK/KCK'nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda etkisiz hale getirdi.

    OPERASYONUN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI



    HER ŞEY GİZLİ SANIYORDU
    Sözde üst düzey bazı PKK mensupları ile Sincar'da bir araya geldiği haberinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda, Hasan'ın içinde bulunduğu hareket halindeki araç vuruldu. Aracın kullanılamaz hale geldiğini gösteren operasyona ait fotoğraflar da ortaya çıktı.


    MİT'İN YAKIN TAKİBİNDEYDİ
    Sincar halkı üzerinde hakimiyet kurmak isteyen gruplarla iş birliği yaptığı ve Yezidiler üzerinde baskı kurulmasına aracılık ettiği belirlenen Hasan'ın MİT'in yakın takibinde olduğu belirtildi.


        ÇOCUK YAŞTAKİ YEZİDİLERİ PKK TUZAĞINA DÜŞÜRÜYORDU
        Hasan'ın, örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatlarının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK'ya katılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini planladığı tespit edildi.

        Hasan'ın PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi olduğu ve Irak tarafından bölücü faaliyetlerinden dolayı arandığı belirlendi.

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        Haberler Güncel Terör örgütü PKK'nın büyükbaşı Said Hasan yok edildi! MİT'in Sincar operasyonunun detayları ortaya çıktı
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