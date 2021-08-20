Terör örgütü PKK'nın büyükbaşı Said Hasan yok edildi! MİT'in Sincar operasyonunun detayları ortaya çıktı

MİT, uzun süredir takip ettiği YBŞ'nin sözde genel sorumlusu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan'ı geçen günlerde PKK/KCK'nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda etkisiz hale getirdi.
OPERASYONUN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
HER ŞEY GİZLİ SANIYORDU
Sözde üst düzey bazı PKK mensupları ile Sincar'da bir araya geldiği haberinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda, Hasan'ın içinde bulunduğu hareket halindeki araç vuruldu. Aracın kullanılamaz hale geldiğini gösteren operasyona ait fotoğraflar da ortaya çıktı.
MİT'İN YAKIN TAKİBİNDEYDİ
Sincar halkı üzerinde hakimiyet kurmak isteyen gruplarla iş birliği yaptığı ve Yezidiler üzerinde baskı kurulmasına aracılık ettiği belirlenen Hasan'ın MİT'in yakın takibinde olduğu belirtildi.