Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Avrupa Konseyinin başörtüsü kampanyasını durduran Fransa'ya sert sözler

"Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz. Müslüman kadınların inanç ve kıyafetleriyle ilgili yaşadıkları hak kayıplarının dile getirilmesine dahi tahammülü olmayan devletlerin demokrasi söylemini tutarsız buluyoruz."