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    • 04.11.2021 23:49
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Avrupa Konseyinin başörtüsü kampanyasını durduran Fransa'ya sert sözler

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fransa'nın Avrupa Konseyinin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirmesine ilişkin, "Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz." tepkisini gösterdi. Haberin detayları...

    AA
    Başörtüsü kampanyasını durduran Fransa’ya sert sözler

    Fransa'nın İslamafobik nefret suçları git gide artıyor. Özellikle Avrupa'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde İslam düşmanı sayılabilecek bir dizi düzenleme hayata geçiriliyor. Son olarak Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirdi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nefret dolu adımın ardından Fransa'ya sert sözlerle yüklendi.

    "DEMOKRASİ SÖYLEMİNİ TUTARSIZ BULUYORUZ"

    Bakan Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz. Müslüman kadınların inanç ve kıyafetleriyle ilgili yaşadıkları hak kayıplarının dile getirilmesine dahi tahammülü olmayan devletlerin demokrasi söylemini tutarsız buluyoruz."

        Avrupa Konseyinin, başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı 28 Ekim'de başlattığı kampanya Fransa'nın girişimiyle durdurulmuştu.

        İSLAM'A ÖZGÜRLÜK

        Avrupa Konseyinin ayrımcılıkla mücadele biriminin Twitter hesabından kampanya kapsamında "Özgürlük başörtüsündedir", "Başörtüm tercihim", "Mutluluk getir ve başörtümü kabul et" ve "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi özgürlük başörtüsündedir" yazılı ve başörtülü kadınların yer aldığı görseller paylaşılmıştı.

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