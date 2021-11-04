Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Avrupa Konseyinin başörtüsü kampanyasını durduran Fransa'ya sert sözler

Fransa'nın İslamafobik nefret suçları git gide artıyor. Özellikle Avrupa'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde İslam düşmanı sayılabilecek bir dizi düzenleme hayata geçiriliyor. Son olarak Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nefret dolu adımın ardından Fransa'ya sert sözlerle yüklendi.
"DEMOKRASİ SÖYLEMİNİ TUTARSIZ BULUYORUZ"
Bakan Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: