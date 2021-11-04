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    • Güncel
    • 05.11.2021 00:33
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    • 05.11.2021 01:01
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    Müsavat Dervişoğlu bu kez Kılıçdaroğlu'na arka çıktı: Tezkereye 'hayır' deyip 'Kandil'i bombalama' sözünde çelişki görmüyorum

    Son dakika haberleri... Terörle mücadele kapsamında çıkarılan tezkereye HDP ile birlikte 'Hayır' dedikten sonra, 'Evet' demenin ihanet olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tezkereye 'Hayır' dememiş gibi "Kandil'i bombalayacağım" açıklamasını yaptı. Geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun tezkereye 'Hayır' demesini eleştiren Müsavat Dervişoğlu bugün ise ilginç bir açıklama yaparak, tezkereye 'Tayır' deyip 'kandil'i bombalama' sözünde çelişki görmediğini belirtti.

    takvim.com.tr
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    CHP ve İYİ Parti'nin çelişkili açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

    TSK'nın sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "Hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

    CHP'nin terörle mücadele kapsamında çıkarılan tezkere HDP ile birlikte hayır demesi tepki çekerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki çeken bir açıklama daha yaptı.

    "EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"
    CHP'ye tepkiler yükselirken 'Hayır' oyunun arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi ve "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." ifadelerini kullandı.

    İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ
    Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhuriyete ihanet' sözlerinin ardından 'tezkere' meselesine ilişkin konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu CHP'yi eleştirdi.

    "AKILDAN VARESTE OLMAK LAZIM"
    Dervişoğlu, "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır. CHP'nin durumu tartışılır. CHP, 'evet demek Cumhuriyet'e ihanet' sözünü izah etmeli. bu açıklama bir sorundur. Partimizi ihanet noktasında bir değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste (akıl yoksunu) olmak lazım." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na sert bir eleştiride bulundu.

    Yapılan eleştirilerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta tezkereye 'Hayır' dememiş gibi terörle mücadele açıklaması yaptı.

    "KANDİL'İ YERLE YEKSAN ETMEZDEM BANA KILIÇDAROĞLU DEMEYİN"
    Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağım,Kandil'i yerle yeksan etmezsem bana Kemal Kılıçdaroğlu demeyin." ifadelerini kullandı.

        Kılıçdaroğlu'nun terörle mcüadele kapsamında çıkarılan tezkereye 'Hayır' deyip daha sonra "terörle mücadele edeceğim" mesajı vererek çelişmesi tepki çekmiş ve sosyal medyada da gündem olmuştu.

        DERVİŞOĞLU BU KEZ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÇIKTI: ÇELİŞKİ GÖRÜMÜYORUM
        Kılıçdaroğlu'nu geçen hafa eleştiren Dervişoğlu bu kez Kılıçdaroğlu'na destek çıktı.

        Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' çıkışına ilişkin kendisine yöneltilen soruya cevap veren Dervişoğlu, "Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da bir CHP sözcüsünün cevaplaması icap eden bir soru." diyerek sözlerinin devamında CHP liderine arka çıktı.

        Dervişoğlu, "Kapsamlı bir çelişki görmüyorum. Kandil başka bir yer, Suriye'nin kuzeyi başka bir yer" ifadelerini kullandı.

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