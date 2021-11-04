Müsavat Dervişoğlu bu kez Kılıçdaroğlu'na arka çıktı: Tezkereye 'hayır' deyip 'Kandil'i bombalama' sözünde çelişki görmüyorum

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhuriyete ihanet' sözlerinin ardından 'tezkere' meselesine ilişkin konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu CHP'yi eleştirdi.

"AKILDAN VARESTE OLMAK LAZIM"

Dervişoğlu, "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır. CHP'nin durumu tartışılır. CHP, 'evet demek Cumhuriyet'e ihanet' sözünü izah etmeli. bu açıklama bir sorundur. Partimizi ihanet noktasında bir değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste (akıl yoksunu) olmak lazım." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na sert bir eleştiride bulundu.

Yapılan eleştirilerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta tezkereye 'Hayır' dememiş gibi terörle mücadele açıklaması yaptı.

"KANDİL'İ YERLE YEKSAN ETMEZDEM BANA KILIÇDAROĞLU DEMEYİN"

Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağım,Kandil'i yerle yeksan etmezsem bana Kemal Kılıçdaroğlu demeyin." ifadelerini kullandı.