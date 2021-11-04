Geçtiğimiz gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Stratfor belgelerinde CIA'ya çalışan TR 705 kodlu ajan olduğu ortaya çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu'nu ziyaret etmişti.
Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD kuklası Tanrıkulu, uçakta bölücü terör örgütü PKK'ya çalışan ve Kobani ayaklanmasının faili terörist Selahattin Demirtaş'ın "Efsun" isimli kitabını okuduğu anları paylaştı.
SİHA'LARDAN NEFRET EDİYOR, PKK'YA OPERASYONLARA KARŞI
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıkan ve "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." ifadelerini kullanan CHP'li Tanrıkulu'nun Mehmetçik'i ziyareti tepkilere neden oldu.
TERÖR SORUŞTURMASINDAN TUTUKLU DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER