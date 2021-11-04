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    • Güncel
    • 04.11.2021 20:18
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    • 04.11.2021 21:47
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    TR 705 kodlu CIA ajanı ve CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan önce Mehmetçiğe ziyaret sonra Selahattin Demirtaş'a övgü

    2017 yılında TR 705 kodlu CIA ajanı olduğu ortaya çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dün Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu’nu ziyaret etmesinin ardından bugün terör soruşturması kapsamında tutuklu HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler yağdırdı. Demirtaş için "Değerli dostum" ifadesini kullanan Tanrıkulu, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlara da karşı çıkmıştı. Haberin detayları...

    Önce Mehmetçiği ziyaret etti sonra Demirtaş’ı övdü

    Geçtiğimiz gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Stratfor belgelerinde CIA'ya çalışan TR 705 kodlu ajan olduğu ortaya çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu'nu ziyaret etmişti.

    Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD kuklası Tanrıkulu, uçakta bölücü terör örgütü PKK'ya çalışan ve Kobani ayaklanmasının faili terörist Selahattin Demirtaş'ın "Efsun" isimli kitabını okuduğu anları paylaştı.

    SİHA'LARDAN NEFRET EDİYOR, PKK'YA OPERASYONLARA KARŞI

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıkan ve "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." ifadelerini kullanan CHP'li Tanrıkulu'nun Mehmetçik'i ziyareti tepkilere neden oldu.

    TERÖR SORUŞTURMASINDAN TUTUKLU DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

        Aynı zamanda yerli üretilen üstün savunma teknolojili SİHA'lara da karşı çıkan CHP vekili, söz konusu ziyaretin ardından bugün ise terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi.

        DEĞERLİ DOSTUYMUŞ

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Değerli dostum' diye bahsettiği Demirtaş'ın kitabının reklamını yapan Tanrıkulu, "Özgür günlerde görüşmek ümidiyle…" notunu düştü.

        TERÖRİST DEMİRTAŞ KATLİAMI BAŞLATTI

        6-8 Ekim 2014'te Ayn el-Arap (Kobani) ayaklanmasını başlatarak 40 kişiye yakın Kürdün ölümüne neden olan bölücü terör örgütü PKK'ya çalışan HDP eski eş başkanı terörist Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan beri cezaevinde bulunuyor.

            HDP yönetimi ile PKK'nın yaptığı sokağa çıkma çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatılmış, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alınmıştı.

            Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

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