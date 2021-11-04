Rus casuslara suikast talimatını verenlerin sicili kabarık çıktı!

Adam Delimkhanov



DUKUZOV TAŞERON

Türkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik suikast talimatını veren diğer isim olan Kazbek Dukuzov ise, Delimkhanov'un taşeron olarak kullandığı bir isim olarak dikkat çekiyor.

Takip edilen Çeçenlerin gizlice çekilmiş görüntüleri, şüphelilerin cep telefonundan çıkmıştı.

Dukuzov, 2004'te Rus kökenli ABD vatandaşı olan Forbes Rusya'nın baş editörü Paul Klebnikov'a, aynı yıl Çeçenistan eski başbakan yardımcılarından Yan Sergunin'e, 2020'de Avusturya Viyana şehrindeki Çeçen muhalif 'Anzor' kod adlı Mamekhan Umarov'a ve 2020'de Rusya karşıtı gazeteci Giorgi Gabunia'ya yönelik gerçekleştirilen suikast eylemlerinin organizatörlüğünü yapan bir isimdi.