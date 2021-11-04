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    • 04.11.2021 08:11
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    Rus casuslara suikast talimatını verenlerin sicili kabarık çıktı!

    Türk istihbaratının aylar süren takibiyle başlatılan Rusya’nın 6 casusu peş peşe yakalandı. Türkiye’de yaşayan muhalif Çeçen komutana suikast talimatı veren iki ismin, 20 yılda 5 suikast ve 1 suikast girişiminde yer aldığı ortaya çıktı.

    Suikast talimatını verenlerin sicili kabarık

    Türkiye'de yaşayan 'Abdülhakim' isimli Çeçen komutana yönelik suikast planı yapan 6 kişilik Rus casus şebekesinin talimat aldığı Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov'un 20 yılda 5 suikast ve 1 suikast girişimi olayında yer aldığı ortaya çıktı.


    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına göre MİT'in deşifre ettiği 6 kişilik Rus casusluk şebekesinin lideri Bislan Rasaev, Çeçenistan yönetimine yakın olan ve Rus Duma'sında milletvekili olan Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov'la görüşerek suikast talimatını aldı.

    Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un kuzeni olan Delimkhanov hakkında 2009'da Çeçen muhalif Umar İsrailov ve Dubai'de Çeçen muhalif Sulim Yamadaev suikastlarını azmettirdiği gerekçesiyle Interpol tarafından arama kararı çıkarılmıştı.

        Kazbek Dukuzov

        Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un korumalarından olan İsrailov, Viyana'da 13 Ocak 2009'da gündüz saatlerinde öldürülmüştü. Ordudan atılarak Rusya'ya sığınan ve kardeşi Ruslan Yamadev'in Eylül 2008'de öldürülmesinden Kadirov'u sorumlu tutan Yamadaev ise, kardeşinin ölümünden 7 ay sonra Dubai'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

        Adam Delimkhanov


        DUKUZOV TAŞERON
        Türkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik suikast talimatını veren diğer isim olan Kazbek Dukuzov ise, Delimkhanov'un taşeron olarak kullandığı bir isim olarak dikkat çekiyor.

        Takip edilen Çeçenlerin gizlice çekilmiş görüntüleri, şüphelilerin cep telefonundan çıkmıştı.

        Dukuzov, 2004'te Rus kökenli ABD vatandaşı olan Forbes Rusya'nın baş editörü Paul Klebnikov'a, aynı yıl Çeçenistan eski başbakan yardımcılarından Yan Sergunin'e, 2020'de Avusturya Viyana şehrindeki Çeçen muhalif 'Anzor' kod adlı Mamekhan Umarov'a ve 2020'de Rusya karşıtı gazeteci Giorgi Gabunia'ya yönelik gerçekleştirilen suikast eylemlerinin organizatörlüğünü yapan bir isimdi.

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        Haberler Güncel Rus casuslara suikast talimatını verenlerin sicili kabarık çıktı!
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