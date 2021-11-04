Rus casuslara suikast talimatını verenlerin sicili kabarık çıktı!

Türkiye'de yaşayan 'Abdülhakim' isimli Çeçen komutana yönelik suikast planı yapan 6 kişilik Rus casus şebekesinin talimat aldığı Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov'un 20 yılda 5 suikast ve 1 suikast girişimi olayında yer aldığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına göre MİT'in deşifre ettiği 6 kişilik Rus casusluk şebekesinin lideri Bislan Rasaev, Çeçenistan yönetimine yakın olan ve Rus Duma'sında milletvekili olan Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov'la görüşerek suikast talimatını aldı.
Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un kuzeni olan Delimkhanov hakkında 2009'da Çeçen muhalif Umar İsrailov ve Dubai'de Çeçen muhalif Sulim Yamadaev suikastlarını azmettirdiği gerekçesiyle Interpol tarafından arama kararı çıkarılmıştı.