Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile İtalya'da düzenlenen G20 zirvesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alan Fatma Kavakçı da tercüman olarak yer aldı.
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CHP yandaşı yalan ve iftira dolu haberleriyle çamur medyasının başını çeken Sözcü'nün yazarı Emin Çölaşan ise Fatma Kavakçı'yı hedef aldı.
Provokatif Çölaşan, "Recep Bey'in hemen yanı başında ya da ardında dolanan beyaz türbanlı bir kadın! Tercümanlık görevi ona verilmiş. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu görevi üstlenecek başı açık bir kadın, ya da İngilizce bilen bir erkek tercüman yokmuş!" ifadelerini kullandı.