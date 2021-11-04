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    • Güncel
    • 04.11.2021 14:07
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    • 04.11.2021 14:29
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    Sözcü'nün provokatörü Emin Çölaşan, Başkan Erdoğan'ın başörtülü tercümanından rahatsız oldu

    CHP yandaşı yalan ve iftira dolu haberleriyle çamur medyasının başını çeken Sözcü'nün yazarı Emin Çölaşan hala 28 Şubat kafasından çıkamadı! Her defasında başörtüsüne karşı olan nefretini kusan Çölaşan, Başkan Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile G20 zirvesindeki görüşmesinde tercümanlık yapan Fatma Kavakçı'nın başörtülü olmasından rahatsız oldu. Çölaşan, köşe yazısında "Beyaz türbanlı bir kadın! Demek ki Türkiye'de bu görevi üstlenecek başı açık bir kadın yokmuş" dedi.

    Emin Çölaşan’ın başörtüsü hazımsızlığı
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile İtalya'da düzenlenen G20 zirvesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alan Fatma Kavakçı da tercüman olarak yer aldı.

    KAFA HEP AYNI KAFA

    CHP yandaşı yalan ve iftira dolu haberleriyle çamur medyasının başını çeken Sözcü'nün yazarı Emin Çölaşan ise Fatma Kavakçı'yı hedef aldı.

    Provokatif Çölaşan, "Recep Bey'in hemen yanı başında ya da ardında dolanan beyaz türbanlı bir kadın! Tercümanlık görevi ona verilmiş. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu görevi üstlenecek başı açık bir kadın, ya da İngilizce bilen bir erkek tercüman yokmuş!" ifadelerini kullandı.

        YUHALADIKLARI ÇOCUKLAR NERELERE GELDİ

        Sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılaşan Emin Çölaşan'a en güzel cevabı ise bu görüntüler veriyor. İlkokula giderken "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı atıp yuhalayıp başörtülü çocukları Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nın yanında görmek Emin Çölaşan gibi Kemalistleri çıldırtıyor.

        KAVAKÇI'YA KRİTİK GÖREVLER

        Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapan Kavakçı, bir süredir Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alıyor. Ocak 2019 yılında ise Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Kavakçı, birçok görüşmede görev üstlendi. Kavakçı, İstanbul'da 2018 yılında yapılan Dörtlü Suriye zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yapılan görüşmelerde hazır bulundu.

        TRUMP'LA GÖRÜŞMEDE TERCÜMAN

        2019 yılında Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ile yine 2019 yılında Ankara'da Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldiği programda da tercümanlık görevini yine Fatma Kavakçı üstlenmişti.

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        Haberler Güncel Sözcü'nün provokatörü Emin Çölaşan, Başkan Erdoğan'ın başörtülü tercümanından rahatsız oldu
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