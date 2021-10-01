Irak’ı böldü terör örgütü YPG için DEAŞ’ı yarattı! Orta Doğu'nun eli kanlı yönetmeni Brett McGurk

TRUMP'LA UYUŞMADI

McGurk 2004-2009'daki Irak deneyimi sayesinde Eylül 2014'te Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi John Allen'ın yardımcısı oldu, Ekim 2015'te de Allen'dan görevi devralarak onun yerine geçti. Trump'ın Ocak 2017'de göreve gelmesine dek Irak ve Suriye'de etkin rol aldı. Trump'ın ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'i Suriye özel temsilcisi olarak atamasının ardından ise geri plana çekildi.

ÇOK İYİ ARAPÇA BİLİYOR

Görev yaptığı yıllarda Irak'ı etnik ve mezhep temelli bir kaos ülkesine dönüştürüp DEAŞ'a zemin hazırladı. Ülkedeki federal yapının da mimarı oldu. Arapça ve Farsçayı çok iyi derecede bilmesi nedeniyle Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtan İngiliz casus Lawrence'a benzetilen McGurk'ün yazımına büyük katkı sağladığı Irak Anayasası, Ekim 2004'te Sünni Arapların rahatsızlığına rağmen kabul edildi. Ülkeye federal yönetimi getiren ve Kürt nüfusun çoğunluklu olduğu üç kuzey iline özerklik veren anayasa, ciddi ihtilaflara yol açtı.