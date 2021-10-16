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    • 16.10.2021 16:08
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    Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sınırımızı delmeye çalışan Yunanistan ve GKRY'yi uyardı

    Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır." dedi. Haberin detayları...

    İHA
    Sınırımızı delmeye çalışan Yunan ve Rum’u uyardı

    Son dakika haberi... Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) delmeye çalışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne askeri karşılık verilecek.

    FUAT OKTAY: ALTINI ÇİZEREK VURGULUYORUM...

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sınırımızı delmeye çalışan Yunanistan ve GKRY'yi uyardı
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