Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sınırımızı delmeye çalışan Yunanistan ve GKRY'yi uyardı

Son dakika haberi... Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) delmeye çalışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne askeri karşılık verilecek.
FUAT OKTAY: ALTINI ÇİZEREK VURGULUYORUM...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır." ifadelerini kullandı.