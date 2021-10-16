Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sınırımızı delmeye çalışan Yunanistan ve GKRY'yi uyardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır." ifadelerini kullandı.

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