Gökte SİHA suda SİDA! Dünya yerli ve milli silahlarımızı konuşuyor! Yabancı subaylar ULAQ SİDA’nın özelliklerine hayran kaldı

Ülkemizin ilk silahsız insansız deniz aracıdır. Hem sahilden, hem ana bir gemi üzerinden buradan kullanılabiliyor. 27 Mayıs 2021 tarihinde ilk defa Deniz Kurdu Tatbikatında ilk atışımızı yaptık. Roketsan'ın yerli olarak geliştirmiş olduğu lazer güdümlü L-Umtas mermisini attık ve tam isabet olarak vuruş gerçekleştirdik. Akabinde yine Roketsan'ın yerli olarak geliştirdiği Atmaca güdümlü mermisi atışında da hem saha kontrol görevini insansız olarak icra etti, hem de yakın mesafeden atışları canlı olarak üzerinde bulundurdu. Bizim firmamız tarafından geliştirilmiş olan C-Bant Veri Bağ sistemi ile gerçekleştirmiş oldu" dedi.

