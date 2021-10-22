Gökte SİHA suda SİDA! Dünya yerli ve milli silahlarımızı konuşuyor! Yabancı subaylar ULAQ SİDA'nın özelliklerine hayran kaldı
Türk savunma sanayii gelişmeye devam ediyor. Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarılarının ardından dünyada en çok konuşulan silah olan SİHA'ların ardından ULAQ SİDA da dikkat çekiyor. Yerli ve millî imkanlar ile Ares Shipyard ve Meteksan Savunma tarafından ortaklaşa geliştirilen muharip insansız deniz aracı ULAQ SİDA'nın özellikleri yabancı subaylar arasında gündem oldu.
Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ-SİDA, dost ve müttefik deniz kuvvetlerinin de ilgisini çekiyor.
İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan Belçika, Romanya ve Pakistan, Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Irak, Kore Cumhuriyeti, Libya, Tanzanya, Umman, Bulgaristan ve Pakistan'dan subaylar, Nara Kalesi'nde Nusret 2021 Davet Tatbikatı bünyesinde hazırlanan silah ve savunma sistemleri sergisine katıldı.
Hazırlanan sergide yerli ve millî imkanlar ile Ares Shipyard ve Meteksan Savunma tarafından ortaklaşa geliştirilen Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ SİDA büyük ilgi gördü. 400 kilometre menzile sahip muharip silahlı insansız deniz aracı, deniz üzerinde 65 kilometre hıza çıkabiliyor. Ayrıca bu silahlı insansız deniz Aracı (SİDA) yerli ve millî mühimmatları da başarılı bir şekilde kullanabiliyor.
Deniz Kuvvetleri bünyesinde birçok görevi yapabilecek donanıma sahip ULAQ SİDA hakkında bilgi veren Meteksan Savunma İş Geliştirme Yöneticisi Aykut Kertmen, "Bugün burada Nusret Davet Tatbikatı kapsamında ULAQ sistemimizi tanıtıyoruz. ULAQ sistemimizi Ares Tersanesi ile Meteksan Savunmanın iş ortaklığı kapsamında gerçekleştirdik.
Ülkemizin ilk silahsız insansız deniz aracıdır. Hem sahilden, hem ana bir gemi üzerinden buradan kullanılabiliyor. 27 Mayıs 2021 tarihinde ilk defa Deniz Kurdu Tatbikatında ilk atışımızı yaptık. Roketsan'ın yerli olarak geliştirmiş olduğu lazer güdümlü L-Umtas mermisini attık ve tam isabet olarak vuruş gerçekleştirdik. Akabinde yine Roketsan'ın yerli olarak geliştirdiği Atmaca güdümlü mermisi atışında da hem saha kontrol görevini insansız olarak icra etti, hem de yakın mesafeden atışları canlı olarak üzerinde bulundurdu. Bizim firmamız tarafından geliştirilmiş olan C-Bant Veri Bağ sistemi ile gerçekleştirmiş oldu" dedi.
ULAQ SİDA'nın daha gelişmiş versiyonlarının da çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Meteksan Savunma İş Geliştirme Yöneticisi Kertmen, "Savunma Sanayi Başkanlığı ile ULAQ'ın deniz kuvvetlerimize düşük miktardaki seri üretimine başlıyoruz. Bu kapsamda Kasım ayı içinde sözleşme görüşmelerimizi tamamlamayı umut ediyoruz.