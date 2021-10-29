Diyarbakır Anneleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı İstiklal Marşı okuyarak kutladı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019 başlattığı evlat nöbeti, 788'inci güne girdi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde sürdürülen oturma eylemi sırasında 32 aile, çocuğuna kavuştu.
TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
Evlat nöbetindeki aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde Türk bayrağı açıp bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Hep birlikte İstiklal Marşı okuyan aileler, evlat nöbetinin 800'üncü günü 11 Kasım için çağrı yaptı.
Bu arada Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince ile ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin aralarında olduğu kalabalık bir grup, ailelere destek ziyaretinde bulundu.