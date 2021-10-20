GKRY'nin skandal NAVTEX kararına sert tepki: Oldubittilere seyirci kalınmayacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) Nautical Geo isimli araştırma gemisinin çalışma yürütmek üzere yarın yeniden denize açılacağı bildirilmişti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin NAVTEX kararına tepki gösterilerek, NAVTEX'in Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırdığını ve geminin KKTC ruhsatlarını da kapsayan bir alanda yeni bir araştırmaya başlayacağı kaydedildi.
Bakanlık, "Kıbrıs adasının 2 ortak sahibinden biri olan Kıbrıs Türk halkı adanın etrafındaki denizlerdeki hidrokarbon kaynaklarının da ortak sahibidir. Bu Kıbrıs Türk halkının 1960'ta kazandığı egemen eşitliğin ve eşit statünün doğal bir yansımasıdır. Bu nedenle Rum tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin onayını almadan yapacağını açıkladığı bu araştırmayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.