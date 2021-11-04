Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş F-16 ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Kalın, ABD ile ortak mekanizmanın çok kısa sürede kurulacağını ifade etti. Kalın, F-35'ler ile ilgili ise, "Önceliğimiz programın içinde yer almak. Olmaz ise F-16'lar ile telafi yoluna gidebiliriz" dedi.

"ABD İLE ORTAK MEKANİZMA ÇOK KISA SÜREDE KURULACAK"

Sözcü Kalın, 'ABD ile ortak mekanizma kurulacak mı?' sorusuna şöyle yanıt verdi: