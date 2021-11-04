Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş F-16 ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Kalın, ABD ile ortak mekanizmanın çok kısa sürede kurulacağını ifade etti. Kalın, F-35'ler ile ilgili ise, "Önceliğimiz programın içinde yer almak. Olmaz ise F-16'lar ile telafi yoluna gidebiliriz" dedi.
"ABD İLE ORTAK MEKANİZMA ÇOK KISA SÜREDE KURULACAK"
Sözcü Kalın, 'ABD ile ortak mekanizma kurulacak mı?' sorusuna şöyle yanıt verdi:
Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la yapıcı bir görüşmesi oldu. Türk - Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde olması için verilen talimatları yerine getireceğiz. Bölgesel konulardan, Libya olsun Doğu Akdeniz olsun Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede dış politika izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konularla ilgili verimli bir görüşme oldu, bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek.
"F-35 KONUSU ÇÖZÜLEMİYORSA VAKİT KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"
ABD ile yaşanan F-35 krizine değinen Kalın, birinci önceliğin programın içinde yer almak olduğunu, olmuyorsa F-16'lar ile telafi yoluna gidilebileceğini söyledi.
Kalın şöyle konuştu:
Bizim yaptığımız bir ödeme var. F35 konusu çözülemiyorsa vakit kaybetme lüksümüz yok, bunu F16'lar yoluyla telafi yoluna gidebiliriz.
Teknik heyetler gidip gelmeye başladılar. Birinci tercihimiz F35 programı içersinde bulunmaktır.
Yönetimin bu konudaki olumlu tavrı not edildi, bu konuda mesafe almayı arzu ediyoruz.
Son yıllarda artık biz kendi SİHA'larımızı yapar hale geldik. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İş birliği imkanının olduğu ortamlarda da işbirliğine devam edeceğiz.