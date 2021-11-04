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    • Güncel
    • 04.11.2021 16:53
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    • 04.11.2021 16:54
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    Teröristbaşı HDP'li Selahattin Demirtaş Alman hükümetine ağladı: Türkiye'ye baskı yapın

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör destekçisi Avrupa'ya yalvardı. 2016 yılından beridir 99 kez PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklu olan Demirtaş, Alman basına konuştu. Türkiye'ye baskı yapılmasını isteyen Demirtaş, "Ne ben ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var" diyerek Avrupa'ya yaranmak için şekilden şekile girdi.

    Demirtaş Alman hükümeti ağladı
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    Terörist sevici Selahattin Demirtaş, hapisten çıkmak için Avrupalı dostlarına güzelleme yapmaya devam ediyor.

    37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş Alman medyasına konuştu. Ülkede yeni kurulan hükümetten medet uman Demirtaş, PKK ile bağı olmadığını savundu.

    AĞLASAN DA NAFİLE SELO

    Almanya'da yeni kurulacak hükümetin Türkiye'de insan haklarına daha çok ilgi göstermesi gerektiğini savunan Demirtaş "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi. Demirtaş yeni hükümetin Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ibaret görmemesi gerektiğini de vurguladı.

    PKK İLE BAĞI YOKMUŞ

    HDP'nin demokratik bir siyasi parti olduğunu belirten Demirtaş, "Ne ben ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var" HDP sadece barışcıl yöntemleri savunan demokratik bir siyasi parti" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel Teröristbaşı HDP'li Selahattin Demirtaş Alman hükümetine ağladı: Türkiye'ye baskı yapın
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