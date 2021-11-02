İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nin G20 hazımsızlığı! Skandal paylaşım kaldırıldı

Askeri, ekonomik ve diplomatik başarılarıyla her türlü jeopolitik riski ve saldırıları boşa çıkaran Erdoğan'ın dış politikada Türkiye'yi çok güçlü bir konuma taşıması bölgemizdeki istikrarsızlık ve kanın ana kaynağı olan işgalci İsrail'i rahatsız etti.

FONDAŞ ZAYTUNG'UN SAHTE KARA MİZAHINI PAYLAŞTI!

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği sadece iktidara karşı provokatif ve sahte bilgilerle kara mizah yapan fondaş trol sitesi Zaytung'un sahte içeriğini resmi Instagram hesabından paylaştı. Yaklaşık 25 dakika gibi bir süre kalan tepki çeken içerik sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.