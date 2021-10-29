Osman Kavala'yı kurtarmak isteyen 10 büyükelçiye baskı devam edecek!

Ankara, Viyana Sözleşmesi'ne atıf yapan geri adım açıklamasının gelmemesi halinde uygulanacak yaptırımın detaylarını da çalışmıştı. Bu doğrultuda üç seçenek hazırlanmıştı. Büyükelçiler ya nota verilerek, ya yazılı ya da sözlü uyarı ile ülkelerine geri gönderilecekti. Ancak 10 ülkeden geri adım gelince bu karardan vazgeçildi.

TÜRKİYE ONAYLADI