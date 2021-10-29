Osman Kavala'yı kurtarmak isteyen 10 büyükelçiye baskı devam edecek!

ABD'li finans spekülatörü George Soros'un Türkiye temsilcisi olan iş insanı Osman Kavala, Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi davasında yargılanıyor.
Gezi finansörü Osman Kavala hakkında yürüyen yargı sürecine müdahale ederek Viyana Sözleşmesi'ni ihlal eden 10 büyükelçinin çıkarttığı kriz çark etmeleri ile aşıldı. "Kısmi özür" anlamına gelen açıklama, ABD öncülüğünde bildirici büyükelçilerin tamamı tarafından yayınlandı. Olası bir diplomatik krizin önüne geçildi.
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