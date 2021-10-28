AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e deprem tepkisi: Hesap veremeyecekler!

Necip Nasır, "Tunç Soyer konuşmalarında, Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini hayata geçirdiklerini söyleyerek yine yalan yanlış konuşmuş veya bilgisizliğinden dolayı İzmirlilerin parasını heba etmiştir. Tunç Soyer'in yaptırıyorum dediği İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında, AFAD koordinasyonunda, İzmir'in İl afet risk azaltma planı 25, 26, 27 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 2'nci çalıştay sonrası tamamlanmış, çalıştayda İzmir Büyükşehir Belediyesi de bulunmuştur. Yine Tunç Soyer, Bina Kimlik belgesi için çalışma başlattığını söylemiştir. Oysa, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yer alan binaların teknik ve genel bilgilerine kolayca erişilerek izlenebilmesi amacıyla Ulusal Yapı Denetim Sisteminde iş bitirme aşamasına gelen yapılara bina kimlik sertifikası verilmesine ilişkin uygulamaya 2021 yılı ikinci yarısından itibaren Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca başlanmıştır. Bu kapsamda ülke genelinde, 8 bin 500 sertifika bu yıl içerisinde tamamlanan binalara yerleştirilmiştir. İzmir ilimizde yaklaşık bin adet binada, sertifika verilmesi ve montajı işlemi tamamlanmıştır. Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle hem bina sahibi vatandaşlarca hem de sonraki aşamalarda kamu görevlileri tarafından binaların teknik ve genel bilgilerine ulaşılması mümkün olacaktır, çalışmalar bakanlıkça devam etmektedir. Yaptıkları; gerçek dışı ve dayanaksız açıklamalardan, savurganlıktan ibarettir. İzmir'in umutlarını, parasını heba etmekten başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

ZAMAN KAZANMA PEŞİNDELER…