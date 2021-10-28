AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e deprem tepkisi: Hesap veremeyecekler!

İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini hayata geçirdiklerini, İzmir'de herkesin kendini güvende hissetmesi için çalıştıklarını ve Türkiye'de ilk, dünyada örneği çok az olan bir çalışma başlattıklarını söylemesine rağmen bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Necip Nasır, "Sayın Soyer, 30 Ekim depreminin ardından bir yıllık çalışmalarını anlattığında, ODTÜ koordinasyonunda, 10 üniversite ile anlaşarak, Türkiye'de ilk Dünya'da örneği çok az olan, 'Depremsellik Araştırması ve Zemin Davranış Modeli'nin çıkartılması için harekete geçtiklerini söyleyerek, 'Dünya Bankası ile 330 milyon dolarlık kredi imzaladım' gibi bir yalanı ifade etmiş veya bilgisizce konuşmuştur" dedi.
7 YIL ÖNCE TÜBİTAK YAPTI
Nasır, İzmir'in zemin davranış modelinin 2014 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunduğu, AFAD ve Dokuz Eylül Üniversitesi birlikteliğinde TÜBİTAK 1007 Projesi adı altında yapıldığına dikkat çekti. Sabah'ın aktardığına göre Nasır, "Tunç Soyer'in yaptırıyorum dediği İzmir'in Depremsellik Araştırması ise 2011 yılında başlatılan Deprem stratejik eylem planı çalışmaları doğrultusunda, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından, İzmir merkezindeki fayların büyük bölümü haritalandırılarak, merkezdeki önemli 5 fay hattının çalışmaları tamamlanmış, 9 fay hattının projeleri de; Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Çukurova Üniversitelerinden bilim insanlarının katılımıyla TÜBİTAK destekli çalışmalar başlatılmıştır ve 2020'deki İzmir depreminin ardından TÜBİTAK, İTÜ ve DEÜ koordinasyonunda karadan denize uzanan fayların karakteristik ve özelliklerini belirleyecek proje zaten yürütülmektedir" diye konuştu.
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