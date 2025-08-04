Terörsüz Türkiye'de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak?

Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak. Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesi sürecinde gerekli olan yasal altyapıyı hazırlayacak olan, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu yaz boyunca sürecek olan çalışmalarına başlıyor. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş (AA)

KARARLAR HANGİ ÇOĞUNLUKLA ALINACAK?

Komisyonda önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk aranacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nitelikli kararlar için de önemli stratejik kararlar için de nitelikli çoğunluk, yani beşte üç çoğunluğu arayacağız ki, bu hep beraber bütün katılan partilerin birlikte karar aldığı bir süreç olarak ilerlesin" dedi.

KOMİSYON KİMLERİ DİNLEYECEK?

Komisyonun, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, hukukçular, akademisyenlerin de arasında olduğu çok sayıda kişiyi dinleyecek. Numan Kurtulmuş, "herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili birtakım projeleri olan toplum kesimlerine de komisyonunun açık olduğunu" bildirdi.