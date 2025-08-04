Kadraj Galeri Kadraj İkon LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr 2025 | Hangi liseye yerleştim? e-Okul / TC Kimlik No ile LGS tercih sonucu öğren!

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr 2025 | Hangi liseye yerleştim? e-Okul / TC Kimlik No ile LGS tercih sonucu öğren!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 kapsamında yapılan tercihler milyonlarca öğrencinin lise hayali için kritik bir adım oldu. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Öğrenciler yerleştikleri liseleri öğrenmek ve kayıt işlemlerine hazırlanmak için sabırsızlıkla bekliyor. Peki LGS tercih sonuçları nereden sorgulanır? İşte merak edilen sonuç ekranı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 06:24
LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr 2025 | Hangi liseye yerleştim? e-Okul LGS lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih süreci tamamlandı. Binlerce öğrenci ve veli için şimdi sırada yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların ilan edilmesi var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sonuçların 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü erişime açılacağını duyurdu.

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr 2025 | Hangi liseye yerleştim? e-Okul LGS lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçlara Nasıl Ulaşılacak?

Öğrenciler LGS yerleştirme sonuçlarına 4 Ağustos sabahından itibaren MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr 2025 | Hangi liseye yerleştim? e-Okul LGS lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçlara erişim T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sağlanacak. Her öğrenci hangi okula yerleştiğini ve yerleşemeyenlerin durumlarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

LGS 2025 TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr 2025 | Hangi liseye yerleştim? e-Okul LGS lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Boş Kontenjanlar Nereden Görülecek?

Yerleştirme sonuçlarıyla eş zamanlı olarak, tüm ortaöğretim kurumlarındaki boş kontenjan bilgileri de kamuoyuyla paylaşılacak. Boş kalan kontenjanlar, e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Bu sayede öğrenciler, nakil dönemine dair daha bilinçli tercihlerde bulunabilecek.

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr 2025 | Hangi liseye yerleştim? e-Okul LGS lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Nakil Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Nakil dönemi, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlayacak ve iki aşamalı olarak yürütülecek. Bu süreçte öğrenciler, hem sınavla öğrenci alan okullara hem de yerel yerleştirme kapsamındaki okullara başvuru yapabilecek.