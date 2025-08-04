LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr 2025 | Hangi liseye yerleştim? e-Okul / TC Kimlik No ile LGS tercih sonucu öğren!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 kapsamında yapılan tercihler milyonlarca öğrencinin lise hayali için kritik bir adım oldu. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Öğrenciler yerleştikleri liseleri öğrenmek ve kayıt işlemlerine hazırlanmak için sabırsızlıkla bekliyor. Peki LGS tercih sonuçları nereden sorgulanır? İşte merak edilen sonuç ekranı.
Giriş Tarihi: 04.08.2025 06:24