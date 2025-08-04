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Ankara-Şam hattında ticaretten güvenliğe stratejik temaslar! Gündem Suriyelilerin onurlu geri dönüşü... Hattab gitti Şaar geliyor

Ankara - Şam hattında kapsamlı işbirliği her alanda gelişiyor. Şam'ın Ankara'dan askeri destek istemesi, Kilis'ten Halep'e verilen doğal gaz sonrası Suriye kabinesi Ankara'ya peş peşe üst düzey ziyaretler gerçekleştiriyor. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kabul edildi. Görüşmelerin ana gündem maddesi Suriyelilerin geri dönüşü oldu. İki ülke arasında ticarette de önemli adımlar atılıyor. Suriye-Türkiye İş Konseyi kuruldu. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar da Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.

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Ankara-Şam hattında ticaretten güvenliğe stratejik temaslar! Gündem Suriyelilerin onurlu geri dönüşü... Hattab gitti Şaar geliyor

Türkiye ve Suriye arasında tam kapsamlı stratejik işbirliği derinleşiyor.

8 Aralık 2024'te Esad ve Baas rejimi zulmünden kurtulan Suriye'nin kalkınmasında Türkiye büyük bir rol oynuyor. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeler neticesinde Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı.

Gündem Suriyelilerin geri dönüşü!



Geçtiğimiz günlerde de yine Ankara'nın girişimleriyle Azerbaycan gazı Kilis üzerinden Halep'e verildi.

Şam'ın Ankara'dan askeri destek istemesinin etkileri sürerken Suriye kabinesi Ankara'ya üst düzey ziyaretler gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştüİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştü

HATTAB ANKARA'DA: GÜNDEM SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştüklerinin bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakan ile Bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere iş birliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili iş birliği yapılması konularında değerlendirmelerde bulunduk.

Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı kabul etti



"SURİYE'Yİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı kabul etti. Görüşmede, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile birlikte Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldik. Suriye'de güvenliğin güçlenmesi, iç huzurun pekişmesi, ekonomik kalkınma ve sosyal refah için de hayati önemdedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin istikrarına, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve her kesimi kapsayan yönetişimine destek vermeye devam edeceğiz. Temennimiz, kapsayıcı ve meşru yönetim altında Suriyeli kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlandıkları bir ortamın tesisidir. Suriye'nin istikrarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Suriye-Türkiye İş Konseyi kurulduSuriye-Türkiye İş Konseyi kuruldu



Ankara - Şam arasında karşılıklı ticarette de önemli adımlar atılıyor.

SURİYE-TÜRKİYE İŞ KONSEYİ KURULDU

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin kurulduğunu duyurdu.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan yazılı açıklamada, Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal el-Şaar'ın imzaladığı kararnameyle kurulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Konsey Başkanlığı'na Hüsamettin Muhammed Zekeriyye Tatri'nin, başkan yardımcılığına ise Ahmed Revad Beşşar Ramadan'ın getirildiği kaydedildi.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal ŞaarSuriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar



SURİYE İLE TİCARET ZİRVESİ

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Konuk Bakan Şaar ve beraberindeki heyetin temasları 7 Ağustos'a kadar devam edecek.

Ziyarette, yeni dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, kurumsal mekanizmaların tesis edilmesi planlanıyor. İş dünyası temsilcilerinin de yer alması beklenen ziyaret, yol haritalarının belirleneceği "tarihi bir adım" olarak değerlendiriliyor.

İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ADIMLAR ATILACAK

Suriyeli Bakan Şaar'ın Ankara temaslarında ikili görüşmeler ve heyetler arası toplantılar ön planda olacak.

Söz konusu görüşme ve toplantılarda iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, gümrükler alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, yatırımların artırılması, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde işbirliğinin güçlendirilmesi, lojistik ağların geliştirilmesi, Suriye'deki alt ve üstyapı projelerinin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Öte yandan görüşmelerde, iki ülke ekonomisinin entegrasyonunu hedefleyen, gerek bölgenin gerekse Suriye'nin gerçeklerine uygun yeni nesil Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (KEOA) tesis edilmesi, bu anlaşmaya yönelik çalışmaların yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında önemli bir anlaşmaya da imza atılacak. Taraflar arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesini (ETOK) kuran anlaşma, Bakanlar Bolat ve Şaar tarafından imzalanacak.

Böylece yeni dönemde Suriye'nin ekonomik kalkınmasında ve küresel ticaretle entegrasyonunda ihtiyaç duyulan tüm alanlarda işbirliği güçlendirilecek, ikili ticari ilişkilerin yeniden kurgulanması yolunda adımlar atılacak.

İKİ ÜLKENİN ÖZEL SEKTÖRÜ YENİ DÖNEMİN FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEK

Ziyaretin ilk gününde, iki bakan başkanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde "Yuvarlak Masa Toplantısı" yapılacak, yeni dönemin sunduğu fırsatların değerlendirileceği bu toplantıda iş dünyasının gelecek perspektifi ortaya konulacak. Ayrıca Şam, Halep, Lazkiye, Hama ticaret odaları, Şam ve Kırsal Sanayi Odası yöneticileri ile TOBB temsilcileri, Suriye'nin yeni dönemine dair öngördükleri gelecek vizyonunu değerlendirecek.

Bakan Şaar ve beraberindeki heyetin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de görüşmesi bekleniyor.

Görüşmenin ardından iki bakan Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek. Burada başta kümelenme olmak üzere sanayi altyapısının geliştirilmesi ve üretim ekosisteminin oluşturulması için örnek modeller incelenecek.

İSTANBUL TEMASLARI

Ziyaretin ikinci gününde konuk heyet İstanbul'da temaslarda bulunacak.

Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) özel sektör temsilcileriyle "Yuvarlar Masa Toplantısı" yapılacak. Bu toplantıda Suriye'nin yeniden inşası sürecinde sektörlerin olası katkıları ve alternatif finansman modelleri ele alınacak.

Ayrıca DEİK bünyesinde hayata geçirilecek olan "DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Kurucu Protokolü" imzalanacak. Protokol kapsamında kurulacak iş konseyiyle iki ülke özel sektör çatı kuruluşları ve temsilcilerinin iletişimleri, birlikte proje üretme kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Suriye'nin ekonomik açıdan kalkınmasını güçlendirecek modellerin değerlendirilmesi, işbirliğinin güçlendirileceği alanların belirlenmesi amacıyla MEXT Teknoloji Merkezi Dijital Fabrika ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi de ziyaret edilecek. Burada üretimde dijitalleşme, akıllı otomasyon, veri yönetişimi alanlarında AR-GE konularına odaklanılacak, Türkiye'nin organize sanayi bölgesi tecrübesi paylaşılacak.

ZİYARETİN İSTİKRARLI BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLMASI BEKLENİYOR

İki ülke arasında ticaret hacmi, geçen yıl, 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türk müteahhitlik firmaları Suriye'de bugüne kadar toplam 794 milyon dolarlık 26 proje üstlendi. Bu kapsamda Bakan Şaar ve heyetin Türkiye ziyaretinin, iki ülke ilişkilerinde güçlü ve istikrarlı bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.

Yeni dönemin bölgede "kazan-kazan" politikalarına örnek olması ve somut projelerin hayata geçirileceği ekonomik bir modeli ortaya koyması öngörülüyor.

Şam duyurdu! Suriye-Türkiye İş Konseyi kurulduŞam duyurdu! Suriye-Türkiye İş Konseyi kuruldu
Şam duyurdu! Suriye-Türkiye İş Konseyi kuruldu

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