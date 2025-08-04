Dün Süveyda ve Münbiç bugün Deyr Hafer: YPG yine Suriye ordusuna saldırdı! Tom Barrack’tan çağrı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG/YPG bölgede istikrarı engellemek için saldırılara devam ediyor.
YPG'Lİ TERÖRİSTLER SURİYE ORDUSUNA SALDIRDI
YPG'li teröristler, elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 10 Mart'ta imzaladığı mutabakat ve ardından Suriye'nin bütünlüğünü destekleyen açıklamalarına rağmen Suriye ordusuna saldırmaya devam ediyor.
DÜN MÜNBİÇ BUGÜN DEYR HAFER
Dün Süveyda ve Münbiç kırsalındaki çatışmaların ardından bugün de YPG'li teröristler ve Suriye ordusu arasında Deyr Hafer'de çatışmalar yaşandı.
BARRACK: SURİYE İSTİKRARI HAK EDİYOR
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ise Suriye'de yaşanan son çatışmalara ilişkin, "Tüm tarafları sükuneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor." dedi.
Büyükelçi Barrack, X sosyal medya hesabından, Suriye'nin Süveyda kentinde ve Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç ilçesinde dün meydana gelen çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Süveyda ve Münbiç'de dün çatışmaların meydana geldiğini belirten Barrack, "Diplomasi, şiddeti durdurmanın ve barışçıl, kalıcı bir çözümün sağlanmasının en iyi yoludur." ifadesini kullandı.
Barrack, "ABD'nin, Süveyda'da bir çözümün sağlanmasına aracılık etmiş olmaktan ve Fransa ile birlikte kuzeydoğunun birleşik Suriye'ye yeniden entegrasyonunda ortak arabuluculuk yapmaktan gurur duyduğunu" ifade ederek, "Önümüzdeki yol Suriyelilere ait. Tüm tarafları sükuneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
MÜNBİÇ VE SÜVEYDA'DA ATEŞKES İHLALİ
Terör örgütü PKK/YPG'nin, işgal ettiği bölgelerden Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç'in güney kırsalına dün düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı, Süveyda'da yasa dışı silahlı grupların ateşkesi ihlal ederek iç güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda ise 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.