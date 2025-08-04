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YPG'den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine "öz yönetim" takozu... Şam "katılım" diyor Abdi "ortaklık" istiyor

YPG'nin 10 Mart anlaşmasına uyup "entegrasyon" sürecini tamamlaması Şam ve Ankara'nın "Terörsüz Bölge" hedefi için önem arz ediyor. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin önce "10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet" dedi, daha sonra Deyrizor ve Rakka üzerinden pazarlığa girişti. Şam'ın entegrasyon için Deyrizor modelini örnek vermesi üzerine Abdi, Deyrizor ve Rakka'nın "öz yönetim" istediğini iddia etti. Entegrasyon sürecini ise "ortaklık" olarak tanımladı.

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YPG'den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine "öz yönetim" takozu... Şam "katılım" diyor Abdi "ortaklık" istiyor

8 Aralık 2024'te Esad ve Baas rejimi zulmünden kurtulan Suriye, yeniden ayağa kalkıp üniter bütünlüğünü tesis etmeye çalışıyor.

Bu süreçte Ankara-Şam hattındaki diyalog ve iş birliği kanalı kapsamlı bir şekilde yürütülürken Suriye'nin kalkınmasında Türkiye büyük bir rol oynuyor.

Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeler neticesinde Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde de yine Ankara'nın girişimleriyle Azerbaycan gazı Kilis üzerinden Halep'e verildi. Ancak İsrail, Suriye'nin birliğini istemiyor. Süveyda'da Dürzi ayrılıkçıları silahlandırıp Şam'a karşı kışkırtıyor. YPG'yi Şam'a karşı piyon olarak kullanmak istiyor.




PKK'nın silah bırakma sürecine girdiği denklemde YPG'nin 10 Mart anlaşmasına uyup "entegrasyon" sürecini tamamlaması Şam için büyük önem arz ediyor.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin,"Suriye'nin birliği konusunda hepimiz hemfikiriz. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet sloganını savunuyoruz" diyerek anlaşmaya uyacaklarını beyan etti.

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Bu açıklama sonrası YPG içindeki bir grup entegrasyon sürecini baltalamak için Münbiç'te Suriye askerlerine saldırı düzenledi.

Paris'teki görüşmeler öncesi bölgede tansiyonu yükselten bu saldırı dikkat çekerken Abdi, PKK ile bağlantılı medyaya demeçler verdi.




ABDİ YİNE "10 MART'A UYACAĞIZ" DEDİ: SURİYE'DE İKİ ORDU OLMAZ

YPG elebaşı, "Bir kez değil birçok kez dile getirdik ve şimdi de söylüyorum; biz 10 Mart Anlaşmasıyla Suriye'nin parçalanmayacağı, Suriye'nin tek vatan olduğu, hepimizin ülkesi olduğu ve Suriyeli olduğumuz konusunda anlaştık. Farklı bileşenler var fakat bizler Suriyeliyiz. Suriye'nin içinde yurdumuz, ülkemiz var. Elbette bu ülkenin hükümeti olacak. Hâlâ bir devlettir, iki devlet değil. O ülkenin kendi ordusu olmalı, iki ordu olmaz. Hiç şüphesiz QSD içinde olmalı. Bir ülkede bir ordu vardır, iki ordu olmaz. Dışarıda tanınan bir bayrak var. Suriye'nin tamamının kabul ettiği bir bayrak. Suriye'de açılan bu bayrak bölgede de açılmıştır. Burada bir sorun yok. Suriye'de kimsenin farklı düşüneceğini sanmıyorum" dedi.

"ENTEGRASYON GERÇEKLEŞECEK, KURUMLAR BİR OLACAK"

Şam ve YPG arasındaki entegrasyon sürecine değinen elebaşı Abdi şu ifadeleri kullandı:

Bu yüzden bir kez daha net bir şekilde dile getiriyoruz; bu ülkenin birliğiyle, askerî meselesiyle, kurumlar konusuyla bir sorunumuz yok. Aksine devletin en aktif ve güçlü parçası olmak ve rol almak istiyoruz.

10 Mart Anlaşması açıktır. Entegrasyon gerçekleşecek, kurumlar bir olacak. Hem askerî hem idari olarak birlikte yeni bir devlet inşa edeceğiz.

Elbet bu devlet inşa edilecek, Suriye yenilenecek ve hepimizin olacak.




YPG PAZARLIK PEŞİNDE: "DEYRİZOR VE RAKKA ÖZ YÖNETİM İSTİYOR"

Ancak YPG'li Abdi, "Entegrasyon olacak" derken Şam'la pazarlık yapmaktan da geri durmuyor.

Şam'ın YPG'nin entegrasyonu için Deyrizor modelini örnek vermesi sonrası Abdi, Deyrizor ve Rakka'nın "öz yönetim" istediğini iddia etti.

Entegrasyon sürecini "ortaklık" olarak tanımlayan YPG elebaşı, "Tüm Suriyeli bileşenler arasında, yeni bir ortaklık üzerine yeni bir Suriye inşa edilecek. Bu zorla yapılmayacak. Dêrazor ve Reqa halkı kendi kendilerini yönetmek istiyor" diye konuştu.

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Bilindiği üzere Şam, YPG'nin entegrasyonu için Deyrizor modeli üzerinde duruyor.

Bu bağlamda Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD sorumlusu Kuteybe İdlibi, Deyrizor'da tesis edilmeye çalışılan entegrasyon sürecinin YPG için örnek teşkil edebileceğini söyledi. Entegrasyonun devlet kurumlarına tam katılım anlamına geldiğini belirten İdlibi, "Suriye'de ordu içinde ordu ya da devlet içinde devlet gibi yapılar asla kabul edilemez" diyerek YPG'yi ikaz etti.

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