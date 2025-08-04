YPG'den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine "öz yönetim" takozu... Şam "katılım" diyor Abdi "ortaklık" istiyor







YPG PAZARLIK PEŞİNDE: "DEYRİZOR VE RAKKA ÖZ YÖNETİM İSTİYOR"



Ancak YPG'li Abdi, "Entegrasyon olacak" derken Şam'la pazarlık yapmaktan da geri durmuyor.



Şam'ın YPG'nin entegrasyonu için Deyrizor modelini örnek vermesi sonrası Abdi, Deyrizor ve Rakka'nın "öz yönetim" istediğini iddia etti.



Entegrasyon sürecini "ortaklık" olarak tanımlayan YPG elebaşı, "Tüm Suriyeli bileşenler arasında, yeni bir ortaklık üzerine yeni bir Suriye inşa edilecek. Bu zorla yapılmayacak. Dêrazor ve Reqa halkı kendi kendilerini yönetmek istiyor" diye konuştu.





Bilindiği üzere Şam, YPG'nin entegrasyonu için Deyrizor modeli üzerinde duruyor.



Bu bağlamda Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD sorumlusu Kuteybe İdlibi, Deyrizor'da tesis edilmeye çalışılan entegrasyon sürecinin YPG için örnek teşkil edebileceğini söyledi. Entegrasyonun devlet kurumlarına tam katılım anlamına geldiğini belirten İdlibi, "Suriye'de ordu içinde ordu ya da devlet içinde devlet gibi yapılar asla kabul edilemez" diyerek YPG'yi ikaz etti.