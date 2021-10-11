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CHP'li Tunç Soyer yerel seçimler öncesi "yüzülebilir hale getirilecek" vaadinde bulunmuştu! İzmir Körfezi alarm veriyor!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimler öncesi "Yüzülebilir hale getireceğiz" dediği İzmir Körfezi, aradan yıllar geçmesine rağmen hala deniz marulu istilasında. Alarm veren İzmir Körfezi hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, Deniz marullarının her geçen gün sığ sular ve kıyılarda artacağına inandığını kaydederek, deniz marullarını "müsilajın öncüsü" olarak adlandırdı.

11.10.2021 13:54 - Son Güncelleme: 11.10.2021 13:54
CHP’li Tunç Soyer yerel seçimler öncesi yüzülebilir hale getirilecek vaadinde bulunmuştu! İzmir Körfezi alarm veriyor!

İzmir Körfezinde sudaki kirliliğe bağlı azot ve fosfor miktarının artmasıyla aşırı çoğalan deniz marulları, körfezin kuzey kıyısının yanı sıra güneyde de çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan lagünü yeşile bürüdü.

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CHP’li Tunç Soyer yerel seçimler öncesi yüzülebilir hale getirilecek vaadinde bulunmuştu! İzmir Körfezi alarm veriyor!

Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde kıyıya yakın noktalar, "deniz marulu" adı verilen yeşil renkli deniz yosunlarıyla kaplandı.

CHP’li Tunç Soyer yerel seçimler öncesi yüzülebilir hale getirilecek vaadinde bulunmuştu! İzmir Körfezi alarm veriyor!

Körfezin kuzeyinde kalan Mavişehir semtindeki balıkçı barınağı yakınındaki kıyılarda başlayan deniz marulu oluşumu, Bostanlı İskele yönüne doğru kıyı boyunca ilerledi. Deniz marulları nedeniyle suyun kıyıya yakın kısmı yeşile büründü.

CHP’li Tunç Soyer yerel seçimler öncesi yüzülebilir hale getirilecek vaadinde bulunmuştu! İzmir Körfezi alarm veriyor!

Bostanlı'nın karşı kıyısında kalan İnciraltı'ndaki Çakalburnu Lagünü'nde de deniz marulları görülmeye başlandı. Flamingo, ördek, ak balıkçıl, sakarmeke, martı gibi kuşları konuk eden lagünde suyun üzerinin önemli bir kısmı deniz marullarıyla örtüldü.

CHP’li Tunç Soyer yerel seçimler öncesi yüzülebilir hale getirilecek vaadinde bulunmuştu! İzmir Körfezi alarm veriyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bostanlı sahilindeki deniz marullarının toplanması için çalışma yürütüyor.

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