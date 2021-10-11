CHP'li Tunç Soyer yerel seçimler öncesi "yüzülebilir hale getirilecek" vaadinde bulunmuştu! İzmir Körfezi alarm veriyor!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimler öncesi "Yüzülebilir hale getireceğiz" dediği İzmir Körfezi, aradan yıllar geçmesine rağmen hala deniz marulu istilasında. Alarm veren İzmir Körfezi hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, Deniz marullarının her geçen gün sığ sular ve kıyılarda artacağına inandığını kaydederek, deniz marullarını "müsilajın öncüsü" olarak adlandırdı.
11.10.2021 13:54
- Son Güncelleme: 11.10.2021 13:54
İzmir Körfezinde sudaki kirliliğe bağlı azot ve fosfor miktarının artmasıyla aşırı çoğalan deniz marulları, körfezin kuzey kıyısının yanı sıra güneyde de çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan lagünü yeşile bürüdü.
Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde kıyıya yakın noktalar, "deniz marulu" adı verilen yeşil renkli deniz yosunlarıyla kaplandı.