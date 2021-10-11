CHP'li Tunç Soyer yerel seçimler öncesi "yüzülebilir hale getirilecek" vaadinde bulunmuştu! İzmir Körfezi alarm veriyor!

Bostanlı'nın karşı kıyısında kalan İnciraltı'ndaki Çakalburnu Lagünü'nde de deniz marulları görülmeye başlandı. Flamingo, ördek, ak balıkçıl, sakarmeke, martı gibi kuşları konuk eden lagünde suyun üzerinin önemli bir kısmı deniz marullarıyla örtüldü.