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    • 27.09.2021 17:02
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    CHP lideri Kılıçdaroğlu bile bile yalan söylüyor: "İzmir'e verilen krediyi hükümet engelliyor"

    CHP yalan terörünü sürdürüyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in, "Dünya Bankası'yla müzakereler sürüyor. Sona erdiğinde Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" açıklamasına rağmen parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Bankası’nın İzmir'e verdiği kredinin hükümet tarafından onaylanmadığı yalanını sürdürdü.

    Kılıçdaroğlu blie bile yalan söylüyor

    İzmir depremi sonrası Dünya Bankası'nın sağladığı kredinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığı öne sürülmüş, bu iddia bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in ifadeleriyle yalanlanmıştı.

    "MÜZAKERELER SÜRÜYOR"
    CHP'li Soyer, henüz imzalanmış bir anlaşma olmadığını ve Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz" demişti.

    "KREDİYİ DE ENGELLİYORLAR..."
    İzmir'de depremzedelerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanının açıklamasına rağmen "Yurt dışından kredi alıyoruz bu binaları yapmak için, krediyi de engelliyorlar" ifadesini kullandı.

    "ISRARLA YALAN SÖYLÜYOR"
    Kılıçdaroğlu'nun 25 Haziran'daki İzmir ziyaretinde de aynı yalanı söylediğine belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tepkini şu sözlerle dile getirdi:

    CHP bunu her seferinde yapıyor. Yapamadıkları ve hayata geçiremedikleri her icraat için bahaneler uyduran CHP yönetimi, sürekli olarak iktidarı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı suçlamaktadır. Bu meselede de olduğu gibi Kılıçdaroğlu ısrarla yalan söylüyor.

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    Kılıçdaroğlu blie bile yalan söylüyor
    Haberler Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu bile bile yalan söylüyor: "İzmir'e verilen krediyi hükümet engelliyor"
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