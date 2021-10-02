CHP'li belediyelerde borç gırtlağa dayandı! Her geçen gün artıyor...

İBB'NİN BORCU İKİYE KATLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) borcu, iki buçuk yılda neredeyse iki kat arttı. İBB'nin 2019'da 25 milyar lira olan toplam borcu 2021 yılı itibariyle 44 milyar liraya kadar yükseldi. 23 Haziran 2019'da CHP'nin idaresine geçen İBB, son iki buçuk yıllık süreçte toplam 19 milyar lira borçlandı. Borçlanma limitlerini aşan İBB, 27 yıl sonra ilk kez borç alamayacak duruma geldi.

Yeni Şafak'ın haberine göre iç borçlanma limitleri tükenen İBB, çare olarak yurt dışı kredilere yöneldi. Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fransa Kalkınma Ajansı arasında 93 milyon euroluk (963 milyon lira) bir kredi anlaşması imzalandı.