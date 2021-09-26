CHP'li Tunç Soyer'in yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yandaş vakıfa görülmemiş kıyak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz dönem gençler için çalışan vakıflarla birlikte yürütülen çalışmalar için israf başta olmak üzere birçok olumsuz söylemde bulunan CHP, kendi yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bu söylemin tam tersi hareket ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün yöneticileri arasında CHP'den üst düzey isimlerin yer aldığı Türkiye Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) CHP Emek Büroları işbirliğiyle düzenleyeceği çalıştayın her türlü masrafını karşılayacak.
KAMU PARASIYLA YAPILACAK
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı ve CHP'nin gövde gösterisine dönüşecek "Aydınlık Bir Gelecek: Bir Siyaset, Toplum ve Emek Yüzyılı- Fütürizm" başlıklı çalıştay için belediyenin kasasından 120 bin liradan fazla para çıkacağı belirtiliyor. Vakfın yönetim kurulunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de yer alması dikkat çekiyor.
MEKAN, ULAŞIM, KONAKLAMA
Belediyenin çalıştayın masraflarını karşılayabilmesi için Büyükşehir ve TÜLOV arasında bir protokol imzalandı ve bu protokol meclis toplantısında birçok CHP'li meclis üyesinin oyuyla kabul edildi. CHP'li bazı meclis üyelerinin ise, ileride kendilerine "zimmet çıkabileceği" kaygısıyla oy vermemek için toplantıdan ayrıldığı kaydedilirken imzalanan protokole göre belediye çalıştay için önemli bir bütçe aktaracak. Gezi olayları döneminde bu eylemlerle ilgili haberler yapan Chanel 4 News'in eski editörü, Guardian Gazetesi Köşe Yazarı Paul Mason'un da konuşmacılar arasında yer aldığı çalıştay için Tarihi Havagazı Fabrikası ücretsiz tahsis edildi. Çalıştayda 600 kişilik çay, kahve, kuru pastadan oluşan cafe break hizmeti verecek olan belediye, ayrıca 600 kişiye öğle yemeği de ikram edecek. Belediye çalıştay konuşmacılarının geliş-dönüş uçak biletleri ile konaklama masraflarını da karşılayacak.