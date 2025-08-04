Avrupa'da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor için kritik gün geldi çattı.
Nefeslerin tutulduğu bu özel günde, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle takımların Avrupa serüvenindeki muhtemel rakipleri netleşecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Şampiyonlar Ligi kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi de bugün yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.
AVRUPA LİGİ
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Süper Lig'den Samsunspor'un yer alacağı turda, temsilcimizin rakibi de açıklanacak.