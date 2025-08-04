Avrupa'da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor için kritik gün geldi çattı.

Nefeslerin tutulduğu bu özel günde, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle takımların Avrupa serüvenindeki muhtemel rakipleri netleşecek.