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Avrupa'da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızın rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Samsunspor UEFA Avrupa Ligi'nde, Beşiktaş ile Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alıyor. Temsilcilerimizin play-off turuna yükselmeleri halinde karşılaşacakları rakipler merakla bekleniyor. Doğrudan UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer alan Samsunspor ise rakibini bekliyor.

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Avrupa'da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor için kritik gün geldi çattı.

Nefeslerin tutulduğu bu özel günde, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle takımların Avrupa serüvenindeki muhtemel rakipleri netleşecek.


ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi de bugün yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.


AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Süper Lig'den Samsunspor'un yer alacağı turda, temsilcimizin rakibi de açıklanacak.


KONFERANS LİGİ

Konferans Ligi kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenerek Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş ile Cherno More Varna'yı eleyip turnuvaya devam eden Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.

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