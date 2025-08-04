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İngiltere'ye Filistin tebriği! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede İngiltere Başbakanı Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

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İngiltere'ye Filistin tebriği! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede Gazze'deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti.

Erdoğan görüşmede, İsrail'i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

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