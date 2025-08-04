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Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesine işaret! Ukrayna dün İstanbul'u işaret etmişti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmesi için işaret verdi. Kremlin ayrıca Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff ile bu hafta bir araya gelebileceğini bildirirken Rusya'dan "Trump ile polemik istemiyoruz" açıklaması geldi. Ukrayna'nın dün bir sonraki müzakere için bir kez daha İstanbul'u işaret etmesinin ardından gözler Türkiye'ye döndü.

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Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesine işaret! Ukrayna dün İstanbul'u işaret etmişti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmesi için işaret verdi.

Putin ve Zelenskiy, Takvim Fotoğraf ArşiviPutin ve Zelenskiy, Takvim Fotoğraf Arşivi

PUTİN-ZELENSKİY ZİRVESİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iki ülkeden gelecek heyetlerin gerekli tüm hazırlıkları tamamlamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olacağını söyledi.

Zelenskiy, Rusya ile kapsamlı müzakerelerin ancak kendisi ve Putin'in doğrudan katılımıyla mümkün olabileceğini iddia ediyor. Moskova ise Zelenski'nin meşruiyetinin şüpheli olduğunu ve bir görüşmenin ancak iki tarafça genel olarak kabul görmüş bir barış anlaşmasından sonra mümkün olabileceğini savunuyor.

Peskov, olağan basın toplantısında Moskova'nın tutumunu yineleyerek Putin-Zelenskiy zirvesinin ancak "uzman düzeyinde gerekli çalışmalar yapıldıktan ve yeterli mesafe kat edildikten sonra" gelebileceğini vurguladı.

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UKRAYNA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

Zelenskiy dün İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında düzenlenen batış görüşmelerini ekibi ile değerlendirdi. Toplantı ile ilgili açıklama yapan Zelenskiy, yeni müzakere için de İstanbul'u işaret etti.

WITKOFF İLE DE GÖRÜŞECEK

Kremlin Zelenskiy görüşmesinin yanı sıra Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff ile bu hafta bir araya gelebileceğini bildirdi. Rusya'dan ayrıca "Trump ile polemik istemiyoruz" açıklaması geldi.

Trump ve Putin, İHATrump ve Putin, İHA

TRUMP İŞARET ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, özel temsilcisi Steve Witkoff'un önümüzdeki günlerde Rusya'yı ziyaret edebileceğini söyledi. Witkoff, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmesi için belirlediği 8 Ağustos tarihine kadar, aksi takdirde yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Gidebilir. Sanırım önümüzdeki hafta, çarşamba veya perşembe. Rusya'ya gidiyor olabilir. [Rusya'da] onu görmek istiyorlar. Görüşmesini istediler.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana birkaç kez Rusya'ya seyahat eden Witkoff'un Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelip gelmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.

Witkoff'un Moskova'ya mesajının ne olacağı ve Rusya'nın yeni yaptırımlardan kaçınmak için yapabileceği bir şey olup olmadığı sorulduğunda Trump, "Evet, insanların öldürülmesini durduracak bir anlaşma yapın" yanıtını verdi.

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