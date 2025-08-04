Kraliyet sapkınlığı o kitapta ayyuka çıktı! Epstein’ın Prens Andrew sözleri: İkimiz de bağımlıyız

York Dükü ve Düşesi'nin yasaklatmaya çalıştığı kitap, çiftin kendi karakterlerindeki kusurlar yüzünden itibarlarını nasıl kaybettiklerini ve kurumun da göz yummasıyla Kraliyet Ailesindeki ayrıcalıklı konumlarını kişisel çıkarları için nasıl kullanmalarına izin verildiğini ele alıyor.

Epstein ve Maxwell, Takvim Fotoğraf Arşivi

ONLARCA KADIN, MÜSTEHCEN ŞAKALAR…

Kitapta ayrıca Prens Andrew'un büyükelçilik gezileri sırasında onlarca kadınla birlikte olmasından Kraliçe II. Elizabeth'in en sevdiği oğlu olarak günlük hayatında tanıştığı kadınlara müstehcen yorumlar yapmasına kadar sadakatsizliği ve yatak odası şakaları da ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Henüz okul yıllarında aldığı "Randy Andy" lakabının da Prens Andrew'un sürekli olarak cinsel istekle hareket etmesinden kaynaklandığı belirtildi.

DANS TEKLİF ETTİ, REDDEDİLİNCE…

Andrew'un katıldığı bir düğünde tanıştığı bir kadına dans teklifinde bulunduğu ve reddedilince ise cinsel birliktelik yaşamayacaklarını sorduğu da iddialar arasında.