Kraliyet sapkınlığı o kitapta ayyuka çıktı! Epstein’ın Prens Andrew sözleri: İkimiz de bağımlıyız
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein skandalında adı geçen Prens Andrew hakkında yayımlanacak yeni kitap, İngiliz Kraliyet Ailesi’ni sarsacak sapkınlık iddialarını gün yüzüne çıkarıyor. “İkimiz de seri seks bağımlısıyız” diyen Epstein’ın sözleri ve Epstein mağdurları da dahil kadınların tanıklıkları Prens Andrew’un karanlık geçmişine ışık tutuyor. Öyle ki Jeffrey Epstein'ın mağdurlarını temsil eden üst düzey bir avukat, Prens Andrew'un Epstein ile bağı hakkında ifade vermesini talep etti. İşte gündeme damga vuran iddialar…
Andrew ve Epstein, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır
PRENS ANDREW İLE EPSTEIN'IN YAKIN İLİŞKİSİ
Prens Andrew'un Epstein ile ilişkisi, şaibeli bir hayat sürdüğü hiçbir zaman sır değildi fakat 14 Ağustos'ta yayımlanacak olan Andrew Lownie'nin "York Hanedanı'ın Yükselişi ve Çöküşü" kitabı, duyanları şoke eden detayları ortaya çıkardı.
İkimiz de seri seks bağımlısıyız. Tanıdığım ve benden daha fazla vajinaya takıntılı olan tek kişi o. Paylaştığımız kadınlardan aldığım haberlere göre, yatak odasındaki en sapık hayvan o. Bana bile sapık gelen şeylerle uğraşmayı seviyor ve ben sapıklığın kralıyım!
Prens Andrew, 17 yaşındaki Virginia Giuffre, Ghislaine Maxwell, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır
KRALİYET AİLESİ'NDEKİ SAPKINLIĞI O KİTAP ORTAYA ÇIKARDI
York Dükü ve Düşesi'nin yasaklatmaya çalıştığı kitap, çiftin kendi karakterlerindeki kusurlar yüzünden itibarlarını nasıl kaybettiklerini ve kurumun da göz yummasıyla Kraliyet Ailesindeki ayrıcalıklı konumlarını kişisel çıkarları için nasıl kullanmalarına izin verildiğini ele alıyor.
Epstein ve Maxwell, Takvim Fotoğraf Arşivi
ONLARCA KADIN, MÜSTEHCEN ŞAKALAR…
Kitapta ayrıca Prens Andrew'un büyükelçilik gezileri sırasında onlarca kadınla birlikte olmasından Kraliçe II. Elizabeth'in en sevdiği oğlu olarak günlük hayatında tanıştığı kadınlara müstehcen yorumlar yapmasına kadar sadakatsizliği ve yatak odası şakaları da ayrıntılı olarak anlatılıyor.
Henüz okul yıllarında aldığı "Randy Andy" lakabının da Prens Andrew'un sürekli olarak cinsel istekle hareket etmesinden kaynaklandığı belirtildi.
DANS TEKLİF ETTİ, REDDEDİLİNCE…
Andrew'un katıldığı bir düğünde tanıştığı bir kadına dans teklifinde bulunduğu ve reddedilince ise cinsel birliktelik yaşamayacaklarını sorduğu da iddialar arasında.
Tania Bryer, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır
KADINLARI KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İÇİN İSMİNİ KULLANDI
Andrew'un ayrıca, karşılık veremeyecek durumda olan başkalarını küçük düşürmek için kendi konumunu kullanma gibi bazı genç özelliklere sahip olduğu da söyleniyor. 1992 yılında bir dernek etkinliğinde sunucu Tania Bryer'ın gece elbisesinin fermuarını sırtına kadar açtığı iddia ediliyor. Daha sonra bir akşam yemeğinde, ilk yemek olarak servis edilen pateyi koklayıp sağına dönerek "Bu pate kokuyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" dediği ve kadın arkadaşı eğilip koklarken yüzünü tabağa doğru ittiği de iddialar arasında.
İNTİHAR EDEN EPSTEIN MAĞDURU DA ANLATMIŞTI
Nisan ayında intihar ederek ölmeden önce Virginia Giuffre, 2000 yılında Epstein'ın suç ortağı Maxwell'in kendisine yaklaştığını ve Epstein'ın masörü olarak işe alındığını söyledi. Giuffre, 17 ve 18 yaşındayken Prens Andrew'un da aralarında bulunduğu erkeklerle görüşmek için dünyanın dört bir yanına uçtuğunu söyledi.
Ünlü avukat Gloria Allred, Reuters
ÜNLÜ AVUKATTAN "ANDREW İFADE VERSİN" TALEBİ
Jeffrey Epstein'ın mağdurlarını temsil eden üst düzey bir avukat, Prens Andrew'un kötü şöhretli pedofil sosyetik kadınla olan bağlantıları hakkında ifade vermesini talep etti. 84 yaşındaki ünlü avukat Gloria Allred, York Dükü'nün Kongre önünde yemin altında konuşmak için gönüllü olması gerektiğini söyledi.