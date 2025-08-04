Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan LGS açıklaması: "Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum"
PODCAST CANLI YAYIN

Siber Vatan'ı hedef alan 3 büyük algı operasyonu etki ajanlarının elinde patladı

Devletin siber güvenlik noktasında zayıf olduğu algısını oluşturmak için etki ajanları tarafından kamuoyuna gerçekler çarpıtılarak servis edilen 3 büyük manipülasyonun perde arkası ortaya çıktı. "Milli Emlak'ta sahte kimlik skandalı" , "400 akademisyen usulsüz şekilde atandı" ve "Sahte ehliyet düzenleyen çeteler" haberlerinde dolandırıcılık yapıldığı, insanların mağdur edildiği iddia edilse de devlet kurumlarının anında müdahale ettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siber Vatan'ı hedef alan 3 büyük algı operasyonu etki ajanlarının elinde patladı

Devletin siber güvenlik noktasında zayıf olduğu algısını oluşturmak için etki ajanları tarafından kamuoyuna gerçekler çarpıtılarak servis edilen 3 büyük manipülasyonun perde arkası ortaya çıktı.

Siber saldırı (AA)Siber saldırı (AA)

HEDEF DEVLET KURUMLARI
Buna göre, "Milli Emlak'ta sahte kimlik skandalı" , "400 akademisyen usulsüz şekilde atandı" ve "Sahte ehliyet düzenleyen çeteler" başlıklı haberleri sosyal medyada yaymaya çalışan etki ajanları devletin siber güvenlik noktasında zayıf olduğu algısı oluşturmaya çalıştı.

Toplumun devlete olan güvenini sarsmaya çalışanların oyunlarını yine Siber Vatan'ı koruyan ve tüm süreçleri adım adım takip eden kurumlar verdi.

Nitekim haberleri servis edenlerin iddia ettiği gibi olayın basına yansımasının sebebi sözde araştırmacı gazeteciler değil işini yapan devlet görevlileriydi.

Bakanlık yalanı ortaya çıkardı (Sosyal medya hesabı)Bakanlık yalanı ortaya çıkardı (Sosyal medya hesabı)

MİLLİ EMLAK'A SIZMA GİRİŞMİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı'nın bilgisi dışında adına düzenlenen e-imzayı kısa sürede iptal ettirmesi sonucunda bu yolla herhangi bir işlemin gerçekleştirilmediğini belirtti. Bakanlık, "Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı" iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı'nın bilgisi dışında e-Devlet hesabına elektronik imzayla giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olduğu belirtilen açıklamada, aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettiren Daire Başkanı'nın, durumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirdiği aktarıldı.

Siber saldırı (AA)Siber saldırı (AA)

Bakanlığın konuyla ilgili hızla araştırma başlattığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırma sonucunda Genel Satış Daire Başkanı'nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız Belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25 Haziran 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

400 akademisyen yalanı (Sosyal medya)400 akademisyen yalanı (Sosyal medya)


400 AKADEMİSYEN USULSÜZ ATANDI YALANI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı iddiasına ilişkin, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye'de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" yönündeki haberlerin, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

ARALARINDA AKADEMİSYEN YOK
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye'de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmenin de şüpheliler arasında yer almadığı bildirildi.

Siber saldırı (AA)Siber saldırı (AA)

Soruşturmada, sadece bir sürücü kursu eğitmeni ile bir beden eğitimi hocasının adının geçtiği ve bu kişilerin de öğretmen statüsünde olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında 57 sahte üniversite diploması, 4 lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi düzenlendiği tespit edilmiştir. 2 kişi dışında, düzenlenen hiçbir diplomanın herhangi bir meslek ifasında kullanıldığına dair bir tespit de bulunmamaktadır. '400 akademisyenin usulsüz atandığı' yönündeki iddia, dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayanmaktadır. Bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge veya tespit mevcut değildir. Türk akademisini ve eğitim camiasını hedef alan bu tür yayınlar, sistematik bir karalama kampanyasının ürünüdür. Nitekim soruşturma da bir dış ihbarla değil, bizzat bir üniversitenin iç denetimi sonucunda adli makamlara yapılan bildirimle başlatılmıştır. Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan bu tür içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem taşımaktadır."

Ehliyet (AA)Ehliyet (AA)

EHLİYET SAHTECİLİĞİ MANİPÜLASYONU
Bir Milli Eğitim Bakanlığı personelinin e-imzası taklit edilerek, teori sınav notu başarısız olan kişilerin başarılı gösterildiği ve bu şekilde yaklaşık 90 kişinin ehliyet aldığı iddia edildi.

Ancak iddia edildiği gibi 90 kişinin ehliyet almadığı ortaya çıktı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
MEB'de bir daire başkanı adına sahte kimlik ve e-imza üretildi. Sistem bunu fark etti, işlemler iptal edilerek savcılığa suç duyurusu yapıldı.

Durumu fark eden ve sahtecilik yaşanmadan müdahale eden MEB olmasına rağmen CHP fondaşları bu haberi de manipülasyonlarına alet etti.

65 SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak çeşitli belgelerden sahte e-imza üreten 65 sanık hakkında, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

400 akademisyen usulsüz atandı iddialarına yalanlama: DMM’den açıklama geldi400 akademisyen usulsüz atandı iddialarına yalanlama: DMM’den açıklama geldi
“400 akademisyen usulsüz atandı” iddialarına yalanlama: DMM’den açıklama geldi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye'de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak?
MEB.GOV.TR LGS TERCİH SONUÇLARI 2025 | e-Okul LGS okul yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Lise boş kontenjanlar...
Borsa İstanbul
Avrupa'da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor
Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesine işaret! Ukrayna dün İstanbul'u işaret etmişti
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK'ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
Türk Telekom
TÜİK 2025 yılı temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Bakan Şimşek duyurdu: 44 ayın en düşük seviyesinde
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
Rusya’dan Donetsk Havalimanı’nda hazırlık! İHA’lar için özel pist uydu görüntülerinde
YPG'den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine "öz yönetim" takozu... Şam "katılım" diyor Abdi "ortaklık" istiyor
Kraliyet sapkınlığı o kitapta ayyuka çıktı! Epstein’ın Prens Andrew sözleri: İkimiz de bağımlıyız
İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ve vasilerine Emine Alangoya'dan suç duyurusu!
CHP'li Rıza Akpolat yasak aşkına düğünü rüşvet fonundan yaptı!
Damla Kent projesinde gayrimenkul sertifikası için talep toplama bugün başlıyor!
Emekliye 28 bin 500 lira promosyon! Ağustos ayı kampanyaları açıkladı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...
Beşiktaş Mehdi Taremi ile prensipte anlaştı!