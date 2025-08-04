Siber Vatan'ı hedef alan 3 büyük algı operasyonu etki ajanlarının elinde patladı
Devletin siber güvenlik noktasında zayıf olduğu algısını oluşturmak için etki ajanları tarafından kamuoyuna gerçekler çarpıtılarak servis edilen 3 büyük manipülasyonun perde arkası ortaya çıktı. "Milli Emlak'ta sahte kimlik skandalı" , "400 akademisyen usulsüz şekilde atandı" ve "Sahte ehliyet düzenleyen çeteler" haberlerinde dolandırıcılık yapıldığı, insanların mağdur edildiği iddia edilse de devlet kurumlarının anında müdahale ettiği bildirildi.
Devletin siber güvenlik noktasında zayıf olduğu algısını oluşturmak için etki ajanları tarafından kamuoyuna gerçekler çarpıtılarak servis edilen 3 büyük manipülasyonun perde arkası ortaya çıktı.
Siber saldırı (AA)
HEDEF DEVLET KURUMLARI
Buna göre, "Milli Emlak'ta sahte kimlik skandalı" , "400 akademisyen usulsüz şekilde atandı" ve "Sahte ehliyet düzenleyen çeteler" başlıklı haberleri sosyal medyada yaymaya çalışan etki ajanları devletin siber güvenlik noktasında zayıf olduğu algısı oluşturmaya çalıştı.
Toplumun devlete olan güvenini sarsmaya çalışanların oyunlarını yine Siber Vatan'ı koruyan ve tüm süreçleri adım adım takip eden kurumlar verdi.
Nitekim haberleri servis edenlerin iddia ettiği gibi olayın basına yansımasının sebebi sözde araştırmacı gazeteciler değil işini yapan devlet görevlileriydi.
Bakanlık yalanı ortaya çıkardı (Sosyal medya hesabı)
MİLLİ EMLAK'A SIZMA GİRİŞMİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı'nın bilgisi dışında adına düzenlenen e-imzayı kısa sürede iptal ettirmesi sonucunda bu yolla herhangi bir işlemin gerçekleştirilmediğini belirtti. Bakanlık, "Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı" iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı'nın bilgisi dışında e-Devlet hesabına elektronik imzayla giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olduğu belirtilen açıklamada, aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettiren Daire Başkanı'nın, durumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirdiği aktarıldı.
Siber saldırı (AA)
Bakanlığın konuyla ilgili hızla araştırma başlattığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan araştırma sonucunda Genel Satış Daire Başkanı'nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız Belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25 Haziran 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
400 akademisyen yalanı (Sosyal medya)
400 AKADEMİSYEN USULSÜZ ATANDI YALANI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı iddiasına ilişkin, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye'de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" yönündeki haberlerin, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.
ARALARINDA AKADEMİSYEN YOK
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye'de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmenin de şüpheliler arasında yer almadığı bildirildi.
Siber saldırı (AA)
Soruşturmada, sadece bir sürücü kursu eğitmeni ile bir beden eğitimi hocasının adının geçtiği ve bu kişilerin de öğretmen statüsünde olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soruşturma kapsamında 57 sahte üniversite diploması, 4 lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi düzenlendiği tespit edilmiştir. 2 kişi dışında, düzenlenen hiçbir diplomanın herhangi bir meslek ifasında kullanıldığına dair bir tespit de bulunmamaktadır. '400 akademisyenin usulsüz atandığı' yönündeki iddia, dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayanmaktadır. Bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge veya tespit mevcut değildir. Türk akademisini ve eğitim camiasını hedef alan bu tür yayınlar, sistematik bir karalama kampanyasının ürünüdür. Nitekim soruşturma da bir dış ihbarla değil, bizzat bir üniversitenin iç denetimi sonucunda adli makamlara yapılan bildirimle başlatılmıştır. Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan bu tür içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem taşımaktadır."
Ehliyet (AA)
EHLİYET SAHTECİLİĞİ MANİPÜLASYONU
Bir Milli Eğitim Bakanlığı personelinin e-imzası taklit edilerek, teori sınav notu başarısız olan kişilerin başarılı gösterildiği ve bu şekilde yaklaşık 90 kişinin ehliyet aldığı iddia edildi.
Ancak iddia edildiği gibi 90 kişinin ehliyet almadığı ortaya çıktı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
MEB'de bir daire başkanı adına sahte kimlik ve e-imza üretildi. Sistem bunu fark etti, işlemler iptal edilerek savcılığa suç duyurusu yapıldı.
Durumu fark eden ve sahtecilik yaşanmadan müdahale eden MEB olmasına rağmen CHP fondaşları bu haberi de manipülasyonlarına alet etti.
65 SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak çeşitli belgelerden sahte e-imza üreten 65 sanık hakkında, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.