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Antalya'da rüşvetten sonra dolandırıcılık skandalı! CHP'li Muhittin Böcek'in yeğeni de "yiyici" çıktı: 2.6 milyon TL nerede?

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk skandalının ardından bir de dolandırıcılıkla anılmaya başladı. Muhittin Böcek'in yeğeni S.Böcek'in ev almak isteyen iki kişiyi 2,6 milyon TL dolandırdığı iddia edildi. "Acil çek ödemem var" deyip paraları alan Böcek, taraflara tapu devri yapmadı. Bunun üzerine mağdur olan iki kişi ve olaya şahit olan emlakçı, Böcek'ten şikayetçi oldu. Böcek'in ise "Sen öldün, kimse bize zarar veremez. Antalya'yı terk edin" şeklinde tehditler savurduğu öne sürüldü.

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Antalya'da rüşvetten sonra dolandırıcılık skandalı! CHP'li Muhittin Böcek'in yeğeni de "yiyici" çıktı: 2.6 milyon TL nerede?

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşerek sürerken bir de "dolandırıcılık" skandalı patlak verdi.

Yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeğeni S.B. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu yapıldı.

İddiaya göre; Mahmut K. ve Ümit Ç., haziran ayında ev satın almak için arayışa başladı. Bu sırada 4 Haziran günü ev arayan Mahmut K.'ye ulaşan emlakçı arkadaşı M.E., S.B.'in, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde kendisine ait evi satışa çıkardığını söyledi.

Muhittin Böcek'in yeğeni S.BMuhittin Böcek'in yeğeni S.B

1,5 MİLYON LİRA GÖNDERDİ, DEVİR YAPILMADI

Emlakçı arkadaşı, evi satın almak istediğini söyleyen Mahmut K.'ye, S.B.'ye 1,5 milyon lira göndermesini, kalanını tapu devri sırasında vereceğini söyledi. 2-3 gün içerisinde tapu devrinin yapılacağı söylenen Mahmut K., hesabından S.B.'ye 1,5 milyon lira gönderdi. Ancak bahsedilen tapu devrinin yapılacağı gün geldiğinde Mahmut K., S.B.'ye ulaşamadı. 15 günün ardından S.B.'ye ulaşabilen Mahmut K., parasını iade etmesini istedi. Mahmut K., 1 hafta sonra tapuyu devredeceğini söyleyen S.B.'ye bir daha ulaşamadı.

"ACİL ÇEK ÖDEMEM" VAR DEYİP 1 MİLYON 100 BİN LİRA ALDI

İddiaya göre; benzer bir olay da yine ev arayan Ümit Ç.'nin başına geldi.

Ümit Ç.'nin de arkadaşı olan M.E., ev almak istediğini söyleyen arkadaşını 30 Haziran'da arayarak, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde S.B. tarafından bir ev satıldığını söyledi. Telefondaki ortak konuşmaya katılan S.B., iddiaya göre acil çek ödemesi olduğunu söyleyerek, Ümit Ç.'den önden 1 milyon 100 bin lira göndermesini, tapu devrini sonra yapacaklarını söyledi. Ümit Ç. de konuşmaların ardından bahsedilen miktarı S.B.'nin hesabına gönderdi.

Ancak aradan geçen 1 hafta içerisinde tapu devri yapılmadı.

Muhittin Böcek'in yeğeni S.BMuhittin Böcek'in yeğeni S.B

EMLAKÇI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine Ümit Ç., kendisi gibi dolandırıldığını iddia ettiği Mahmut K. ile tanıştı.

İkili, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek S.B.'nin kendilerini dolandırdığını iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Diğer yandan konuşmalarda aracı olan emlakçı M.E., aynı gün savcılığa gelerek S.B. hakkında hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu.

YEĞEN BÖCEK'TEN TEHDİT: SEN ÖLDÜN, ANTALYA'YI TERK ET

M.E. ifadesinde, S.B.'nin, Ümit Ç. ve Mahmut K.'yi dolandırdığını, kendisinin dolandırıcılıkla alakasının olmadığını, S.B.'nin kendisini arayarak 'Sen öldün, sen yoksun, kimse bize zarar veremez. Antalya'yı terk edin' diye tehdit ettiğini iddia etti.

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