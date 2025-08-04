Antalya'da rüşvetten sonra dolandırıcılık skandalı! CHP'li Muhittin Böcek'in yeğeni de "yiyici" çıktı: 2.6 milyon TL nerede?

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşerek sürerken bir de "dolandırıcılık" skandalı patlak verdi.



Yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeğeni S.B. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu yapıldı.



İddiaya göre; Mahmut K. ve Ümit Ç., haziran ayında ev satın almak için arayışa başladı. Bu sırada 4 Haziran günü ev arayan Mahmut K.'ye ulaşan emlakçı arkadaşı M.E., S.B.'in, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde kendisine ait evi satışa çıkardığını söyledi.

Muhittin Böcek'in yeğeni S.B



1,5 MİLYON LİRA GÖNDERDİ, DEVİR YAPILMADI Emlakçı arkadaşı, evi satın almak istediğini söyleyen Mahmut K.'ye, S.B.'ye 1,5 milyon lira göndermesini, kalanını tapu devri sırasında vereceğini söyledi. 2-3 gün içerisinde tapu devrinin yapılacağı söylenen Mahmut K., hesabından S.B.'ye 1,5 milyon lira gönderdi. Ancak bahsedilen tapu devrinin yapılacağı gün geldiğinde Mahmut K., S.B.'ye ulaşamadı. 15 günün ardından S.B.'ye ulaşabilen Mahmut K., parasını iade etmesini istedi. Mahmut K., 1 hafta sonra tapuyu devredeceğini söyleyen S.B.'ye bir daha ulaşamadı. "ACİL ÇEK ÖDEMEM" VAR DEYİP 1 MİLYON 100 BİN LİRA ALDI İddiaya göre; benzer bir olay da yine ev arayan Ümit Ç.'nin başına geldi.



Ümit Ç.'nin de arkadaşı olan M.E., ev almak istediğini söyleyen arkadaşını 30 Haziran'da arayarak, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde S.B. tarafından bir ev satıldığını söyledi. Telefondaki ortak konuşmaya katılan S.B., iddiaya göre acil çek ödemesi olduğunu söyleyerek, Ümit Ç.'den önden 1 milyon 100 bin lira göndermesini, tapu devrini sonra yapacaklarını söyledi. Ümit Ç. de konuşmaların ardından bahsedilen miktarı S.B.'nin hesabına gönderdi.



Ancak aradan geçen 1 hafta içerisinde tapu devri yapılmadı.