Antalya'da rüşvetten sonra dolandırıcılık skandalı! CHP'li Muhittin Böcek'in yeğeni de "yiyici" çıktı: 2.6 milyon TL nerede?

CHP 'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşerek sürerken bir de "dolandırıcılık" skandalı patlak verdi. Yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'in yeğeni S.B. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu yapıldı. İddiaya göre; Mahmut K. ve Ümit Ç., haziran ayında ev satın almak için arayışa başladı. Bu sırada 4 Haziran günü ev arayan Mahmut K.'ye ulaşan emlakçı arkadaşı M.E., S.B.'in, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde kendisine ait evi satışa çıkardığını söyledi.

İddiaya göre; benzer bir olay da yine ev arayan Ümit Ç.'nin başına geldi. Ümit Ç.'nin de arkadaşı olan M.E., ev almak istediğini söyleyen arkadaşını 30 Haziran'da arayarak, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde S.B. tarafından bir ev satıldığını söyledi. Telefondaki ortak konuşmaya katılan S.B., iddiaya göre acil çek ödemesi olduğunu söyleyerek, Ümit Ç.'den önden 1 milyon 100 bin lira göndermesini, tapu devrini sonra yapacaklarını söyledi. Ümit Ç. de konuşmaların ardından bahsedilen miktarı S.B.'nin hesabına gönderdi. Ancak aradan geçen 1 hafta içerisinde tapu devri yapılmadı.

Muhittin Böcek'in yeğeni S.B



EMLAKÇI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine Ümit Ç., kendisi gibi dolandırıldığını iddia ettiği Mahmut K. ile tanıştı.



İkili, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek S.B.'nin kendilerini dolandırdığını iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Diğer yandan konuşmalarda aracı olan emlakçı M.E., aynı gün savcılığa gelerek S.B. hakkında hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu.



YEĞEN BÖCEK'TEN TEHDİT: SEN ÖLDÜN, ANTALYA'YI TERK ET



M.E. ifadesinde, S.B.'nin, Ümit Ç. ve Mahmut K.'yi dolandırdığını, kendisinin dolandırıcılıkla alakasının olmadığını, S.B.'nin kendisini arayarak 'Sen öldün, sen yoksun, kimse bize zarar veremez. Antalya'yı terk edin' diye tehdit ettiğini iddia etti.