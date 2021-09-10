İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı davası sanıklarından skandal savunma: İmzayı prosedür gereği attım

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yıkılan binalarla ilgili soruşturmaların ardından açılan davalar kapsamında en fazla ölümün yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin davada skandal savunmalar geldi.
Haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına, 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, statik betonarme proje müellifi ve inşaat mühendisi T.P, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Bina için 1993 yılında kanunlara uygun şekilde inşaat ruhsatı alındığını ve sorumluluğun müteahhit, sürveyan ve fenni mesulde olduğunu savunan T.P, inşaatı kontrol etmek gibi bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.
"1999 VE 2005 DEPREMİNDE HASAR ALMASINA RAĞMEN GEREĞİ YAPILMADI"
T.P, şunları söyledi: