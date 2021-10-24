Borç batağındaki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde metro çalışanlarının maaşı 11 bin liraya çıkarıldı



Soyer'in göreve geldiği 1 Nisan 2019'da belediyenin çalışan sayısı 27 bin 345'ken bu sayı, 1 Haziran 2020 itibariyle tam 28 bin 558'e çıktı. Çok sayıda HDP'liyi işe yerleştirerek dikkat çeken Soyer, kadroda toplam bin 213 kişilik artışa imza attı. Sadece İZENERJİ şirketinde 8 bin 116 olan çalışan sayısı 369 kişi artarak 8 bin 989'a çıktı. İZELMAN A.Ş'nin çalışan sayısı da 6 bin 358'den 873 kişilik artışla 6 bin 627'ye yükseldi. İZDOĞA A.Ş'de de çalışan sayısı 144 kişi artarak 2 bin 240'a fırladı.

BELEDİYELER TEK TEK BATIYOR

CHP Sarıyer Belediyesi'nin borçları resmi belgelerle kanıtlandı. Sarıyer Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü'nün meclise sunduğu 31 Ekim 2018 tarihli belgeye göre belediyenin borcu tam 520 milyon 927 bin lira. İşte "o" belge ve kalem kalem borçlar... CHP Sarıyer Belediyesi'nin borçları resmi belgelerle kanıtlandı. Sarıyer Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü'nün meclise sunduğu 31 Ekim 2018 tarihli belgeye göre belediyenin borcu tam 520 milyon 927 bin lira.

İŞTE BORÇLANMA TAKVİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 'İBB'nin yeterli kaynağı var. Öz kaynakları ile belediyeyi rahatça yönetirim. O kaynağı akılcı ve güvenilir bir şekilde dağıtacak sistemi ve belediye başkanı yok" ifadelerini kullandı. İBB Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 2019 bütçesi 23 milyar 800 milyon TL, 2020 bütçesi 25 milyar 800 milyon TL olan İBB'yi 1 buçuk yılda 20 milyar TL borçlandırdı. İBB Başkanı İmamoğlu 11 Haziran 2019'da yaptığı bir konuşmada ise "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni borç sarmalının içerisine sokanlardan artık hiç kimseye fayda olmadığını da özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. İşte İBB yönetiminin borçlanma tarihleri: 11 Temmuz 2019: 1 milyar 525 milyon TL iç borçlanma.



17 Ekim 2019: 700 milyon TL iç borçlanma.



13 Şubat 2020: Üsküdar- Çekmeköy metro hattına ilave 24 metro aracı alınması için 22 milyon 672 bin Euro dış borçlanma.



12 Mart 2020: Dudullu-Bostancı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Yer Altı Aktarma Merkezleri (Otoparklar), Depo Alanı ile Yönetim Binası ve Kontrol Merkezi İnşaatı için 188 milyon 325 bin 406,42 Euro + Sigorta primi tutarında dış borçlanma.