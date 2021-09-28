Safer ayı son çarşambası ne zaman, bugün mü? Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı son çarşamba namazı ve duaları 2021!

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

SAFER AYI SON CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER!

Diyanet'te yer alan bilgiye göre Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.