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    Safer ayı son çarşambası ne zaman, bugün mü? Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı son çarşamba namazı ve duaları 2021!

    Safer ayının son günlerini idrak ederken Müslüman alemi tarafından araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalardan biri de Safer ayı son çarşamba günü ne zaman? Sorusu. Safer ayının ilk ve son çarşamba gününde edilen duaların oldukça makbul olduğuna inanılıyor. İslam alemi bu ayın ne zaman biteceğini araştırırken bir yandan da Hicri takvimin Safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan Rebiülevvel'in ne zaman idrak edileceğini araştırıyor. Peki, Safer ayı son çarşambası ne zaman, bugün mü? Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? İşte Safer ayı son çarşamba namazı ve duaları 2021!

    takvim.com.tr
    Safer ayı son çarşambası ne zaman, bugün mü?

    Müslüman alemi tarafından 'Safer asyı son çarşambası ne zaman?' Sorusu sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Safer ayının son çarşamba gününde edilen duaların oldukça makbul olduğuna delalet ediliyor. Bu gelişmelerin arkasından Safer ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Ardından başlayacak olan Rebiülevvel ayı ise bir diğer araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Safer ayı son çarşambası ne zaman, bugün mü? Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı son çarşamba namazı ve duaları 2021!

    SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Safer ayı 6 Ekim Çarşamba günü sona erecek.

    Bu bilgiler ışığında safer ayının son çarşamba günü 6 Ekim 2021 tarihinde idrak edilecek.

    REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

    İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

    SAFER AYI SON CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER!

    Diyanet'te yer alan bilgiye göre Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

    Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

        SAFER AYI ÖNEMİ NEDİR?

        İslâm'dan önce Araplar seneyi altı kısma ayırıyor ve her kısım aynı adı taşıyan iki aydan oluşuyordu. Meselâ iki safer, iki cumâdâ, iki rebî' vardı; bunları birbirinden ayırmak için birincisine "evvel", ikinciye "âhir" veya "sânî" gibi sıfatlar ekleniyordu. Ayrıca nesî uygulamasıyla muharrem ayı saferin yerine kaydırılarak safer ayı haram ay kabul ediliyordu. Muharrem ayı "saferü'l-evvel" veya "saferü'l-muharrem", ikinci ay ise "saferü's-sânî" diye adlandırılmakta, her iki ay "saferân" adıyla anılmaktaydı. Önceleri sıfat olarak kullanılan muharrem kelimesi daha sonra bu ayın adı olmuş, ikinci safer de yalnızca safer olarak isimlendirilmiştir.

        Câhiliye devrinde safer ayı uğursuz kabul edildiğinden bu ayda umre yapmak büyük günahlardan sayılıyordu. Yine bu ayda yapılan evliliklerin uzun ömürlü olmayacağı, başlanan işlerin sonuçsuz kalacağı ya da kötü biteceği şeklindeki bâtıl inançların İslâm'dan sonra da varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Safer ayı hakkındaki Câhiliye anlayışını reddeden hadis (Buhârî, "Ṭıb", 19; Ebû Dâvûd, "Ṭıb", 24), daha çok nesî uygulanarak saferin haram ay kabul edilmesinin yasaklandığı şeklinde yorumlanmıştır; ancak bağlam bu ayla ilgili bâtıl inanışların geçersiz olduğu anlamının çıkarılmasına da elverişlidir. Safer kelimesinin "karında yaşayan kurtçuk" anlamını esas alan diğer bir yoruma göre ise bu hadiste, Câhiliye döneminde insan vücudunda yaşadığına ve acıktığı zaman insana musallat olup zarar verdiğine inanılan küçük bir canlı kastedilmekte ve bu konudaki inanış reddedilmektedir. Öte yandan bazı kaynaklarda hadis gibi aktarılan, "Safer ayının çıkışını müjdeleyen kimseye ben de cenneti müjdelerim" şeklindeki rivayetin (Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 69) aslının bulunmadığı tesbit edilmiştir (Radıyyüddin es-Sâgānî, s. 61; Şevkânî, s. 438). Aynı şekilde bu aya mahsus olduğu nakledilen namaz, dua vb. ibadetlerle ilgili rivayetlerin de aslı yoktur.

        İslâm tarihinde safer ayında meydana gelen önemli olaylardan bazıları şunlardır: Resûl-i Ekrem ile Hz. Ebû Bekir'in hicret için yola çıkmaları ve Sevr mağarasına sığınmaları (1/622), Ebvâ (Veddân) Gazvesi (2/623), Recî' ve Bi'rimaûne vak'aları (4/625), Hayber seferi (7/628), Hz. Peygamber'in kızı Zeyneb'in vefatı (8/629), Resûlullah'ın vefatından önceki şiddetli hastalığı (11/632), Sıffîn Savaşı (37/657).
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