Müslüman alemi tarafından 'Safer asyı son çarşambası ne zaman?' Sorusu sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Safer ayının son çarşamba gününde edilen duaların oldukça makbul olduğuna delalet ediliyor. Bu gelişmelerin arkasından Safer ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Ardından başlayacak olan Rebiülevvel ayı ise bir diğer araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Safer ayı son çarşambası ne zaman, bugün mü? Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı son çarşamba namazı ve duaları 2021!
SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Safer ayı 6 Ekim Çarşamba günü sona erecek.
Bu bilgiler ışığında safer ayının son çarşamba günü 6 Ekim 2021 tarihinde idrak edilecek.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.
SAFER AYI SON CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER!
Diyanet'te yer alan bilgiye göre Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.
Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.