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    • 28.09.2021 08:49
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    2021 bursluluk parası kaç TL? 2021 PYBS İOKBS ilköğretim, lise burs ücreti ne kadar? Bursluluk parası ne kadar?

    Bursluluk parası ne kadar? 2021 bursluluk parası kaç TL? 2021 PYBS İOKBS ilköğretim, lise burs ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İOKBS bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlendi ve şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin ne kadar ücret alacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bursluluk parası ne kadar?

    Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Bursluluk parası ne kadar? 2021 bursluluk parası kaç TL? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla bursluluk sınavını gerçekleştirmişti ve bugün sonuçları açıklaması bekleniyor. Öğrenciler ve velileri oldukça heyecanlı, bir yandan da 2021 PYBS İOKBS ilköğretim, lise burs ücreti ne kadar? Sorgulamasını yapar oldu. Peki bursluluk sınavını kazananlar ne kadar ücret alabilecek, kaç ayda bir ödeniyor?

    BURSLULUK PARASI NE KADAR 2021?

    Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenir.

    YILLARA GÖRE BURSLULUK ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. daha önce kazanmışsanız Ekim ayında paranızı alacaksınızdır fakat genelde Kasım ayına sarkar

        Yıllara Göre Burs Ücretleri;

        2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

        2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

        2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

        2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

        2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

        2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

        2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

        2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

        2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

        2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

        Not: Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılmaktadır.

        İOKBS BURSLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

        Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e - Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.

        İOKBS BURSLARI KİMLERE VERİLİR?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.

        Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

        BURSLULUĞA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

        Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sonlanmıştır.

        PYBS SINAVI NEDİR?

        Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Ancak 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, sadece bu bursa özel yapılan sınava girmek zorundadır.
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        Haberler Güncel 2021 bursluluk parası kaç TL? 2021 PYBS İOKBS ilköğretim, lise burs ücreti ne kadar? Bursluluk parası ne kadar?
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