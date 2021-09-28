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    • 28.09.2021 11:09
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    28 Eylül PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama - PYBS İOKBS taban puanları 2021 listesi

    meb.gov.tr: 2021 PYBS İOKBS bursluluk imtihan neticeleri öğrenme ekranı erişime açıldı. Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar içi düzenlediği bursluluk imtihanının sonrasında bir ay geçti ve neticelerin açıklanıp açıklanmadığı merak hususu olmuştu. Sonuçlar ise adaylara meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı. İşte PYBS İOKBS taban puanları

    takvim.com.tr
    Milyonlar bekliyordu! Sonuçlar açıklandı

    meb.gov.tr: Binlerce öğrenci sabah saatlerinden itibaren PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu detaylarını merak ediyordu. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı. İşte PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama... Peki, meb.gov.tr 2021 İOKBS PYBS sınav sonuçları öğrenme ekranı TC ile giriş nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler

    PYBS İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) neticeleri açıklandı. Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

    Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı.

    PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama

    BURSLULUK SINAVI TABAN - TAVAN PUANLARI

    Bursluluk imtihanı taban puanları her yıl değişiklik gösterse de ortalama olarak lüzum puanlar şu şekildedir:

    Diğer kontenjanı amacıyla 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir.

    Öğretmen çocukları amacıyla 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

    Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet doğrultusundan korunun çocuklar amacıyla en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur.

    2021 yıl amacıyla en düşük bursluluk imtihanı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

        PYBS BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR? 2021 İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ PARA?

        Henüz 2021 yılsi amacıyla resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı doğrultusundan belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenir.

        PYBS BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, alttaki prosedür basamaklarına göre hesaplanacaktır.

        a. Her öğrencinin yanıt kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri amacıyla doğru ve hatalı yanıt sayıları belirlenir.

        c. Her test amacıyla hatalı yanıt adedinin üçte biri, doğru yanıt adedindan çıkarılarak geçerli yanıtlara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci amacıyla dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Bütün öğrencilerin ham puanları toplamı, imtihana giren öğrenci adedina bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile imtihana giren öğrenci adedi kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak bütün öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme prosedürü sonucunda elde edilir.

        f. Her test amacıyla hesaplanan standart puanlar, alttaki tabloda verdiği katsayılar ile çarpılarak her bir testin çoğunluklu standart puanları bulunur.

        g. Testlerin çoğunluklu standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri öneme alınmak amacıyla dşayetlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Dşayetlendirme esnasında Merkez Sınav Kurulu kararı ya da yargı mercileri doğrultusundan iptaline karar verdiği soru/sorular dşayetlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan dşayetinin yine saptanması amacıyla puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, yanıt kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin imtihanları dşayetlendirmeye alınmayacaktır.

        İOKBS PYBS SINAVI NEDİR?

        Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verdiği bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki şahıslar bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin esas koşulu yıllik şahıs başına düşen gelirin belirti edilen miktarın altında olmasıdır. Yani hali iyi olan şahıslara burs verilmemektedir. Fakat öğretmen ve gazi çocukları amacıyla bu hal geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı değişiklik gösteren bir burstur. Fakat bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirti edilen imtihandan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS imtihanından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Fakat 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, yalnızca bu bursa özel oluşturulan imtihana girmek zorundadır.

        Devlet parasız yatılılık bursu imtihanı yılde bir kez sınıflara göre yapılmaktadır. Sorular genel değil, o yılnin soruları olup, öğrencilerin verileri taze iken imtihan yapılır. Sınavın kazanılması kolaydır. Çünkü devlet parasız yatılılık bursuna çok ciddi rakamlarda şahsa verilmektedir. Fakat imtihanlar düşündürücü ve yoruma dayalıdır. Sınavda ne kadar başarılı olunursa, DPY bursunu almakta o kadar kolaydır. DPY bursunun neticeleri ise imtihandan 1 – 2 ay sonra açıklanır ve kazanıp, kazanamadığınızda buralarda belli olur. Kazanan şahıslar lüzumlu verileri okulları vasıtasıyla gönderir ve bursunu almaya başlar. Kazanamayan şahıslar ise yıla şayet ki şartları uyuyorsa yine girebilir.


        Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her sene düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar şayet şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

        Her sene 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, belirtiler kontenjan kadar öğrencilere burs olanağı sağlanmaktadır. Bu sene 60 bin öğrenciye burs olanağı sağlanması kararlaştırılmıştır.

        Bursu alabilmenin esas koşulu senelik şahıs başına düşen gelirin belirti edilen miktarın altında olmasıdır. Yani hali iyi olan şahıslara burs verilmemektedir. Fakat öğretmen ve gazi çocukları amacıyla bu hal geçerli değildir.

        Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı değişiklik gösteren bir burstur. Fakat bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirti edilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.
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        Haberler Güncel 28 Eylül PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama - PYBS İOKBS taban puanları 2021 listesi
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