28 Eylül PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama - PYBS İOKBS taban puanları 2021 listesi

PYBS BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR? 2021 İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ PARA?

Henüz 2021 yılsi amacıyla resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı doğrultusundan belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenir.

PYBS BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, alttaki prosedür basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin yanıt kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri amacıyla doğru ve hatalı yanıt sayıları belirlenir.

c. Her test amacıyla hatalı yanıt adedinin üçte biri, doğru yanıt adedindan çıkarılarak geçerli yanıtlara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci amacıyla dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Bütün öğrencilerin ham puanları toplamı, imtihana giren öğrenci adedina bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.