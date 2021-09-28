28 Eylül PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama - PYBS İOKBS taban puanları 2021 listesi

İOKBS PYBS SINAVI NEDİR?

Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verdiği bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki şahıslar bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin esas koşulu yıllik şahıs başına düşen gelirin belirti edilen miktarın altında olmasıdır. Yani hali iyi olan şahıslara burs verilmemektedir. Fakat öğretmen ve gazi çocukları amacıyla bu hal geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı değişiklik gösteren bir burstur. Fakat bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirti edilen imtihandan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS imtihanından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Fakat 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, yalnızca bu bursa özel oluşturulan imtihana girmek zorundadır.

Devlet parasız yatılılık bursu imtihanı yılde bir kez sınıflara göre yapılmaktadır. Sorular genel değil, o yılnin soruları olup, öğrencilerin verileri taze iken imtihan yapılır. Sınavın kazanılması kolaydır. Çünkü devlet parasız yatılılık bursuna çok ciddi rakamlarda şahsa verilmektedir. Fakat imtihanlar düşündürücü ve yoruma dayalıdır. Sınavda ne kadar başarılı olunursa, DPY bursunu almakta o kadar kolaydır. DPY bursunun neticeleri ise imtihandan 1 – 2 ay sonra açıklanır ve kazanıp, kazanamadığınızda buralarda belli olur. Kazanan şahıslar lüzumlu verileri okulları vasıtasıyla gönderir ve bursunu almaya başlar. Kazanamayan şahıslar ise yıla şayet ki şartları uyuyorsa yine girebilir.



Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her sene düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar şayet şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her sene 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, belirtiler kontenjan kadar öğrencilere burs olanağı sağlanmaktadır. Bu sene 60 bin öğrenciye burs olanağı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin esas koşulu senelik şahıs başına düşen gelirin belirti edilen miktarın altında olmasıdır. Yani hali iyi olan şahıslara burs verilmemektedir. Fakat öğretmen ve gazi çocukları amacıyla bu hal geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı değişiklik gösteren bir burstur. Fakat bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirti edilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.