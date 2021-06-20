İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyerek annesinin yerine bir günlüğüne çaycı olarak çalışan Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'le ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Saldırgan Gencer'in, binada 10 kurşunu boşalttığı silah için, memur olması nedeniyle kolaylıkla ruhsat aldığı anlaşıldı.

2020'de Suriye'ye de gittiği belirlenen Gencer'in, son bir yıl içinde İzmir'de poligonda 7 kez atış talimi yaptığı görüntülere ulaşıldı. Saldırganın HDP binasının Google'dan yerini bulup orada keşifler yaptığı da ortaya çıktı.

Hatta, saldırıdan üç gün önce binaya gidip görevliye "Ben komünistim, aranıza katılmak istiyorum. Saz kursu da veriliyor mu. Burası çok kalabalık oluyor mu?" dediği, görevlinin "Sabah 9-10 kişi oluyor" yönünde cevap verdiği belirlendi.

Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde ilk acil yardım teknisyeni iken göreve gelmediği için ihraç edilen Onur Gencer'in çalışma arkadaşları "Cebine para koyduğunuz zaman gitmeyeceği yol yoktu" dedi.