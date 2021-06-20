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    binasında az'ı öldüren saldırgan cer her şeyi tek tek planlamış

    binasında az'ı öldüren saldırgan cer'in, bir yıl içinde 7 kez atış talimi gördüğü, üç gün önce de başkanlığa gelip görevliye "Ben sol görüşlüyüm, aranıza katılmak istiyorum" diyerek araştırma yaptığı anlaşıldı.

    Atış talimi görmüş

    İzmir'de 'na silahlı saldırı düzenleyerek annesinin yerine bir günlüğüne çaycı olarak çalışan az'ı öldüren cer'le ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Saldırgan Gencer'in, binada 10 kurşunu boşalttığı silah için, memur olması nedeniyle kolaylıkla ruhsat aldığı anlaşıldı.

    2020'de 'ye de gittiği belirlenen Gencer'in, son bir yıl içinde 'de poligonda 7 kez atış talimi yaptığı görüntülere ulaşıldı. Saldırganın binasının 'dan yerini bulup orada keşifler yaptığı da ortaya çıktı.

    Hatta, saldırıdan üç gün önce binaya gidip görevliye "Ben komünistim, aranıza katılmak istiyorum. Saz kursu da veriliyor mu. Burası çok kalabalık oluyor mu?" dediği, görevlinin "Sabah 9-10 kişi oluyor" yönünde cevap verdiği belirlendi.

    'nde ilk acil yardım teknisyeni iken göreve gelmediği için ihraç edilen 'in çalışma arkadaşları "Cebine para koyduğunuz zaman gitmeyeceği yol yoktu" dedi.

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