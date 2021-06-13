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    • 13.06.2021 19:03
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    yakalandı mı? Suç örgütü lideri , hangi ülkede?

    yakalandı mı? Suç örgütü lideri ? Geçtiğimiz günlerde; suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından; sorusuna da arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. İşte, Sedat Peker ile ilgili son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede, hangi ülkede?

    Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker nerede sorusuna arama motorlarında yanıt aranırken, Peker ve çetesine yönelik operasyonlar da devam ediyor. İstanbul Polisi suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu düşünülen Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Feridun Öncel'in Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı olduğu öğrenildi. Peki, Sedat Peker yakalandı mı?

    SEDAT PEKER VE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da, Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 63 şüpheli için 7 ilde düzenlenen operasyonda MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel de gözaltına alındı.

    Mahkemeye sevk edilen Feridun Öncel 16 Nisan'da serbest bırakıldı. Öncel'in devam eden veri incelemesinde yeni delillere ulaşıldığı belirtildi. Öncel'in adreslerinde bulunduğu öne sürülen bir kısım senetlerin, bazı mağdurlardan zorla alındığı iddia edildi. Öncel'in evinde bulunan senetlerden birinde alacaklı olan kişiye ulaşıldı.

    İddiaya göre, mağdurlardan biri, ortaklarından milyonlarca lira alacağı olduğunu ve mahkemelik olduklarını öne sürdü. Parasına karşı senet aldığını söyleyen iş insanı, bu evrakların ise zorla elinden alındığını iddia etti. Milyonlarca lira tutarındaki senet, Sedat Peker adına yanına gelen Feridun Öncel tarafından alındığını öne süren kişi şikayetçi oldu.

        Bu iddialar üzerine polisin başlattığı çalışma sonrasında, Feridun Öncel ve mağdur kişinin ifadesindeki 2 ortağının da aralarında bulun 4 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da gözaltına alınan Öncel ve 3 şüphelinin İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

        SEDAT PEKER YAKALANDI MI?

        Sedat Peker'in yakalandığına ilişkin bir bilgi yok.

        SEDAT PEKER NEREDE?

        Sedat Peker'in hangi ülkede olduğuna dair ne bir bilgi bulunmuyor.

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