Sedat Peker eşi Özge Yılmaz Peker kimdir? Özge Peker kimdir, kaç yaşında?

Sedat Peker eşi Özge Yılmaz Peker kimdir? Özge Peker kimdir? Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz Peker arama motorlarında sorgulanan isimlerden birisi oldu. 2008 yılında Özge Yılmaz ile evlenen Sedat Peker'in bu evlilikten Boğaçhan Talha Peker, Filiz Lina Peker, ve Mila Peker adında 3 çocuğu oldu.
ÖZGE YILMAZ PEKER KİMDİR?
Avukat Özge Yılmaz, Sedat Peker'le 2008'de evlenmiştir. Yılmaz, Serdar Han Peker, Boğaçhan Talha Peker, Filiz Lina Peker, Celal Han Peker adında 4 çocuk annesidir.
Sedat Peker ile Özge Peker'in biri kız biri oğlan iki çocukları var. Kızlarının ismi Lina Filiz. 7 yaşındaki oğullarının ismi ise Boğaçhan Talha...
SEDAT PEKER KİMDİR?
Sedat Peker 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'ya doğdu.
Rizeli bir aileden gelen Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşayan Peker, Turancı olduğunu dile getirmektedir.1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkûm olmuştur.