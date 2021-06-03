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    isimli vatandaş ise örnek bir davranışa imza attı: 'a mektup yazıp 50 TL gönderdi

    , aşısının ilk dozunu oldu. Şirketin yöneticisi 'a gönderdiği mektubun ie 50 lira koydu. "Bu parayı aşı çalışmalarında kullanmanızı istiyorum" çağrısında bulundu.

    ELLinize sağlık!

    Covid-19 ile mücadelede destan yazan , aşılamada da gaza bastı. Şimdiye kadar 29 milyon 500 bini aşkın kişiye aşı yapıldı. li şirketi ile /BioNTech'in ürettiği aşılar ile salgın kontrol altına alındı.

    'da yaşayan Süleyman Yıldırım isimli vatandaş ise örnek bir davranışa imza attı. Çin aşısını olduktan sonra Sinovac isimli ilaç şirketine teşekkür mektubu yazdı. Mektupla birlikte Çin'e Atatürk kartpostalı ile araştırmalarda kullanılmak üzere 50 lira yolladı. Şirketin yönetici 'a hitaben yazdığı mektupta "Sevgili Helen Yang; 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim. Saygılarımla" ifadeleri yer aldı.

    TWITTER ONU KONUŞTU
    Süleyman Yıldırım'ın mektubuna sosyal medyadan sayısız destek geldi.

    Parası değil ama yazdığı o tatlı mektubu, bir bilim insanını en çok mutlu edecek şeydir eminim.

    Son günlerde gördüğüm en tatlı davranış.

    Bu mektup yurdum insanının ne kadar naif olduğunun göstergesidir.

    Güzel ülkemin güzel insanlarından biri.

    İçten bir davranıştır. Armağanın manevi kıymeti çok çok önemli...

    MASKELİ SON YAZ OLACAK
    Sağlık     Bakanı Koca, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanabileceğini açıkladı. Koca, "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Süleyman Yıldırım isimli vatandaş ise örnek bir davranışa imza attı: Sinovac'a mektup yazıp 50 TL gönderdi