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    Esnaf tiyatrosuna suçüstü: CHP'li man, kaşla göz arasında tezgahına arkasına geçti

    lideri Akşener'in ziyaretinde kuyumcu dükkanında tezgahın arkasına geçerek esnaf olduğunu söyleyen CHP üyesi man'ın oyununu aHaber bozdu. CHP ve İYİ Parti'nin düzenlendiği esnaf tiyatrosunda rol alan Kayman'ın, CHP'li 'ne bağlı Sosyal Tesisler Sorumlu Müdürü olduğu ortaya çıktı

    Esnaf tiyatrosuna suçüstü

    İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaretinde kuyumcu dükkanında tezgahın arkasına geçerek esnaf olduğunu söyleyen CHP üyesi man'ın oyununu aHaber bozdu. CHP ve 'nin düzenlendiği esnaf tiyatrosunda rol alan Kayman'ın, CHP'li 'ne bağlı Sosyal Tesisler Sorumlu Müdürü olduğu ortaya çıktı.

    Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğrafları olan Kayman'ı tanımadığını söyleyen kuyumcu , "Sanki bizim yanımızda çalışıyormuş gibi hareket etmesi bizim ağrımıza gitti" dedi.

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    Ey aziz İstanbul
    Haberler Güncel Esnaf tiyatrosuna suçüstü: CHP'li Reşat Kayman, kaşla göz arasında tezgahına arkasına geçti