İYİ Parti lideri Akşener'in Hatay ziyaretinde kuyumcu dükkanında tezgahın arkasına geçerek esnaf olduğunu söyleyen CHP üyesi Reşat Kayman'ın oyununu aHaber bozdu. CHP ve İYİ Parti'nin düzenlendiği esnaf tiyatrosunda rol alan Kayman'ın, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal Tesisler Sorumlu Müdürü olduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğrafları olan Kayman'ı tanımadığını söyleyen kuyumcu Vedat Uçak, "Sanki bizim yanımızda çalışıyormuş gibi hareket etmesi bizim ağrımıza gitti" dedi.