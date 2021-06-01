



Tezgahın arkasına geçerek kendisini orada çalışan esnaf gibi gösteren bir kişi, Türkiye'yi kötülemeye başladı ve "Bu ülkede konuşmak, derdimi anlatmak istiyorum" dedi.



Ne olduğunu anlamayan dükkanının sahibi ise genci daha önce hiç görmediğini belirterek "Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller" dedi. Bunun üzerine tezgahın arkasına geçen genç, "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını verdi.