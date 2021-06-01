Meral Akşener önceki gün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Kuyumcu Vedat Uçak'ın dükkanına giren Akşener, esnafın açıklamalarından olumsuz bir manzara çıkaramayınca CHP'liler hemen devreye girdi.
Tezgahın arkasına geçerek kendisini orada çalışan esnaf gibi gösteren bir kişi, Türkiye'yi kötülemeye başladı ve "Bu ülkede konuşmak, derdimi anlatmak istiyorum" dedi.
Ne olduğunu anlamayan dükkanının sahibi ise genci daha önce hiç görmediğini belirterek "Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller" dedi. Bunun üzerine tezgahın arkasına geçen genç, "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını verdi.
"KAŞLA GÖZ ARASINDA TEZGAHIN ARKASINA GEÇTİ"
Meral Akşener ve beraberindekilerin dükkandan ayrılmasından sonra açıklamalarda bulunan kuyumcu Vedat Uçak, "Önce işyeri sahibinden izin alması lazımdı. Sanki bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim de ağrımıza gitti. Tasvip etmediğimiz bir konuşma oldu. Kaşla göz arasında tezgahın arkasına girivermiş. Biz de sıkıntıya girdik, rahatsız olduk" dedi.