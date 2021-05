Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olarak canlı yayında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç'un sorularını yanıtlıyor. İşte Mehmet Uçum'un katıldığı programdaki satır başları...

Mehmet Uçum'un açıklamalarından derlenenler;

Bugün 27 Mayıs. 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde hangi problerle mücadele etmişsek, 21. Yüzyılda da farklı sarmalda aynı problemlerle mücadele ediyoruz. 2 ana doğrultu ortaya çıkıyor. Birincisi Cumhuriyet'i koruma diğeri ise yetki devri ve Batıcı sistematiğine teslim olma çizgisi. Bugün Batı ile entegre olma adı altında yeni bir mandacı zihniyetle karşı karşıyayız. Bugünde bu mandacılığı hukuksal mandacılık tamamlıyor.

Türkiye'ye ilişkin mesele sadece iç dinamiklerden olmadığı herkes tarafından kabul ediliyor. İçerinde olduğu gibi Türkiye'nin tarihinden olanlar da var. Aslında bir demokratik siyasi rekabetin ötesine gidiyor. Türkiye'yi koruma ve Türkiye'ye karşı bir pozisyon kazanıyor. Bugün Türkiye'nin coğrafi ve siyasi bütünlüğünü korumak kırmızı çizgi değil midir? Başka bir tez savunulması meşru kabul edilemez. Türkiye'nin terörle mücadelesinde bir bütün olarak hareket etmek zorunluluk değil midir?

Türkiye ortak fikri üzerinden Türkiye'nin siyasi birliğini korumak, coğrafi bütünlüğü korumak, terörle mücadeleyi devam ettirmek ve güvenli ortamı geliştirmek ortak fikirler olmasına rağmen Türkiye kaosa sürüklenmeye çalışılırken meseleyi basitçe bir 2023 seçimlerine giderken demokratik mücadele olarak göremeyiz.

Türkiye'nin bugüne gelmesinde 27 Mayıs'ın çok büyük bir günahı vardır. 1950 ile 60 arasında halka dayalı siyaset güç kazanmış, tam o dönemdeyken bir darbe oluyor. Bu darbe de cunta tarafından yapılıyor. Emekli olan bir orgeneral çağrılıp cuntanın başına geçiriliyor. 1960'ta sadece demokrasiye değil, Cumhuriyet'e karşı da bir darbe yapıldı. Çünkü darbeci gelenek esas itibarıyla milli egemenliğe karşı bir gelenektir.

DEMOKRATİK SEÇİM DIŞINDAKİ HER YOL DARBEDİR

Demokratik iradeyi tasfiyeye yönelik her eylem bir darbe girişimidir. Seçilmiş bir irade demokratik yollar değiştirilmiyorsa op yol hangi yol olursa olsun bu bir darbe girişimidir. Demokratik seçim dışındaki her yolu darbe olarak niteleyebiliriz.

Biz devletin şekli olarak egemenlik ilkesi olarak hakimiyet millete ait ilkesi üzerinden devleti kurduk. Bizim Cumhuriyet'imizin ilkesi budur. 60 darbesi ile biz milli egemenliği parçalayan bir yapıyla karşı karşıya kaldık. 60 darbesi olduktan sonra 38 kişiden oluşan milli birlikte komitesinin ilk kanunu iç hizmet kanunu. Yıllarca tartıştığımız 35. maddesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni içerde bir nezaret ve müdahale görevi veren madde.

KAOS METİN YAZARLARI TARAFINDAN OLUŞTURULUYOR

Metin yazarları var. Bu metinler kaos mühendileri tarafından hazırlanıp suç örgütü liderine de veriliyor, AA muhabirine de veriliyor. Operasyonları rutin kabul etmemiz lazım. Ama bunlarla mücadele etme kapasitemizin 15 Temmuz öncesine göre daha yüksek olduğunu da bilmeliyiz.

Demokratik siyasinin önceliği ülkeye sahip çıkmaktır. Buradaki mesele Türkiye'yi değerleştirme meselesidir. Bu kurguları savunuyorsanız pozisyonunuz Türkiye karşıtı pozisyondur. Türkiye'ni Cumhurbaşkanını Netanyahu'ya benzetmek Türkiye'ye zarar veriyor. Çocuk katilini Türkiye'nin Cumhurbaşkanına benzetemezsiniz. Siz bu millet için Türkiye için siyaset yaptığını söylüyorsunuz, söylemlerini Türkiye'yi ve Türk halkının seçtiği Cumhurbaşkanını değersizleştirmeye yönelik. Bu meşru değildir.

Türkiye'nin 2023 seçimlerinden sonra 2028'e kadar süreçte büyük bir mesafe kat edecektir. Güçlü bir biçimde bu süreci sürdürmemiz gerekiyor. Halkın demokrasiyi geliştirici alanları bir düzeni sokacaktır.