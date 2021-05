"MEMLEKETİN HER KÖŞESİNDE ALIN TERİ DÖKÜYORUZ"

Türkiye'nin önemli bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Türkiye'yi İngiltere'den Çin'e ulaşan orta koridor gibi önemi artan ticari güzergahlarda hakim bir ülke haline getirmek ve lojistik bir süper güç yapabilmek için memleketin her köşesinde alın teri döküyoruz. Vatanın her noktasında bölgesel kalkınmayı sağlamak, bütünsel kalkınmamıza omuz vermek, her şehrimizi aynı sosyal ve ekonomik olanaklara kavuşturmak istiyoruz. Eğitim, iş ve aş gençlerimiz için bundan böyle sorun olmasın, çiftçimiz ürününü dış pazarlara kadar taşıyabilecek bir vizyona sahip olabilsin, sanayi üretimimiz şahlansın, turizm gelişsin diye hummalı bir çalışma yürütüyoruz. İşte bu yüzden, bugüne kadar, devlet, özel sektör ve milletimizle el ele vererek, ulaşım ve haberleşme alanında 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde yaptırım yaptık." diye konuştu.