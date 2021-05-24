



"29 MAYIS'TA ÇAMLICA KULESİ' HİZMETE AÇIYORUZ"

İstanbul'un silüetini anten çöplüğünden kurtaracaklarını belirten Karaismailoğlu, "Bir başka büyük açılış törenimiz de 29 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek. İstanbul'umuzun güzel silüetini anten çöplüğünden kurtararak, aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başlayan Çamlıca Kulesi' hizmete açıyoruz. Yayıncılık hizmetlerini bir süredir başarı ile sürdüren 365 metre uzunluğundaki Çamlıca Kulesi, bundan böyle İstanbulluların ve tüm halkımızın eşsiz İstanbul manzarasını izleyebileceği seyir terası, kafe, restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecektir." dedi.

ÇANKIRI'DAKİ YATIRIMLAR

Çankırı'nın Marmara ve Karadeniz bölgelerinden Anadolu'ya geçişte önemli bir stratejik konumu olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülke genelindeki ulaştırma, iletişim ve haberleşme yatırımlarımızdan güzel şehrimiz Çankırı da hakkını almaktadır. Öyle ki bugüne kadar Çankırı'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 2021 yılı fiyatlarıyla 4 milyar 600 milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003 yılında Çankırı'da sadece 18 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 12 kattan fazla artırarak, 236 kilometreye çıkardık. Çankırı'yı bölünmüş yollarla Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu ve Kırıkkale'ye bağladık. Çankırı'daki bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 4 kilometreden 298 kilometreye çıkardık. 2003-2020 arasında Çankırı'da kara yolu yatırımı olarak, 172 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirmesi, 188 kilometre BSK yapımı, 2 bin 280 metre uzunluğunda 59 adet köprü yaptık. Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'ni 27 Şubat 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açtık."